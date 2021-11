Aitana, premio Europe Music Award (EMA) de MTV al 'mejor artista español'

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Aitana ha obtenido el premio Europe Music Award en la categoría de 'mejor artista español', imponiéndose a otros músicos finalistas como C Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

"Mil millones de gracias a todos por este pedazo de premio. No puedo estar más feliz. Deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay", ha escrito la cantante en sus redes sociales, ya que no ha estado presente en la gala celebrada en Budapest para poder recoger este galardón.

"Gracias por todo, por estas semanas de locuras preciosas (realmente estos últimos años) y este premio que nunca jamás pensé que tendría. Todo esto es por y para vosotros", ha señalado Aitana.

A lo largo de la noche, Ed Sheeran se ha coronado como triunfador gracias a los premios a 'Mejor artista', y 'Mejor canción' por 'Bad Habits'. Por su parte, Lil Nas X ha obtenido el 'Mejor vídeo' por 'MONTERO' (Call Me By Your Name), y BTS se ha hecho con el mayor número de galardones incluidos 'Mejor artista pop', 'Mejor K-Pop', 'Mejor grupo' y 'Mejores fans'.

Por primera vez el grupo Maneskin se ha hecho con un premio EMA con la distinción a 'Mejor artista rock', mientras que la presentadora de la noche, la artista Saweetie, ha obtenido el de 'Mejor artista revelación'.

Asimismo, Nicki Minaj ha sido elegida como 'Mejor artista de Hip-Hop' y Olivia Rodrigo como 'Mejor push', mientras que Maluma ha sido galardonado como 'Mejor artista latino' y YUNGBLUD como 'Mejor artista alternativo'.

El premio a 'Mejor colaboración' ha ido a parar a las manos de Doja Cat ft. SZA por 'Kiss Me More' y David Guetta ha levantado el de 'Mejor artista de electrónica'. Por último, Billie Eilish ha sido reconocida con el 'Mejor video con mensaje positivo'.