Alejandro Sanz anuncia 13 fechas para Estados Unidos dentro de su gira '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz dará 13 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira mundial '¿Y ahora qué?'

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz ha anunciado que continuará su gira mundial '¿Y ahora qué?' con 13 conciertos en Estados Unidos que llegan tras agotarse todas las fechas para México. Las entradas saldrán a la venta el próximo 31 de octubre en la página web del artista, www.alejandrosanz.com

"Sanz llevará su inconfundible propuesta musical a los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, donde promete una experiencia íntima, poderosa y llena de emoción", señala la agencia artística Seitrack.

Durante el brazo estadounidense de la gira, el cantante fusionará sus clásicos con los temas más reciente de su repertorio, incluyendo '¿Y Ahora Qué?', que incluye canciones como 'Palmeras en el jardín' y colaboraciones como 'No me tires flores' junto a Rels B, 'Hoy no me siento bien' con Grupo Frontera, 'El vino de tu boca' con Carín León o 'Bésame' junto a Shakira.

El artista recalará el 9 de abril en Chicago; el 11 en Washington, DC; el 17 en Nueva Jersey; el 18 Nueva York; el 1 de mayo en Orlando; el 2 en Miami; el 6 en Dallas; el 8 en Houston; el 9 en Hidalgo; el 12 en Highland; el 14 en San Jose; el 15 en Los Ángeles y el 17 de mayo en Las Vegas.

"Cada concierto es un reencuentro, un nuevo capítulo. '¿Y Ahora Qué?' es una pregunta que nosotros ponemos sobre el escenario, y juntos vamos a responderla con música, emoción y verdad", ha dicho el cantante en un comunicado.

'¿Y ahora qué?' cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025 en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Contemporáneo. Según los datos ofrecidos por Seitrack, ya supera los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel mundial.