Alejandro Sanz lanza 'Yo era poesía', su nuevo sencillo en colaboración con el mexicano Eden Muñoz

El Artista Alejandro Sanz Ha Publicado Este Viernes 7 De Agosto Su Nuevo Sencillo Titulado 'Yo Era Poesía', Una Colaboración Realizada Junto Al Cantautor Y Productor Mexicano Eden Muñoz. - SALVA MUSTÉ

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista Alejandro Sanz ha publicado este viernes 7 de agosto su nuevo sencillo titulado 'Yo era poesía', una colaboración realizada junto al cantautor y productor mexicano Eden Muñoz.

Así, este tema, que ha producido Richi López, combina la lírica habitual del artista madrileño con elementos instrumentales de la tradición musical mexicana, como el acordeón.

Además, incluye una adaptación contemporánea de las conocidas 'Rimas' del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.

Para la composición de la letra y la música, los artistas se unieron en una sesión improvisada en la residencia de Sanz en Miami Beach, según ha explicado su oficina de representación en un comunicado.

Por otro lado, la producción audiovisual de la canción se rodó el pasado mes de junio en Madrid bajo la dirección de Gus Carballo, que volcó la idea con una estética minimalista centrada en la interpretación de ambos artistas y el empleo de tecnología digital.

Muñoz ha señalado que la experiencia de trabajar junto al músico español ha supuesto "una de las experiencias más bonitas" de su trayectoria profesional, destacando el valor de "coincidir, conectar y compartir el arte".

Este lanzamiento coincide con el final de la gira española de Sanz y precede a su próximo recorrido por el continente americano, que tendrá lugar los meses de octubre y noviembre de 2026.

De hecho, recalará en ciudades mexicanas como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, además de fechas confirmadas en Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.