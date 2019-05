Alejandro Sanz: "La música es para darnos un abrazo frente a tantos problemas políticos"

Actualizado 20/05/2019 11:59:20 CET

El cantante abre las puertas de su finca en Extremadura como anticipo a su próxima gira, que comienza el 1 de junio

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz y su banda cumplen 30 días aislados en la finca del cantante en Cáceres (Extremadura) a punto de comenzar su próxima gira (desde el sábado 1 de junio de 2019) con motivo de su último disco titulado 'El disco', calificado por el madrileño como "una terapia que deja de lado la política". "Este disco no habla de política; la música es para darnos un abrazo frente a tantos problemas políticos", ha señalado en entrevista con Europa Press.

"La música es una buena excusa para invitar a la gente a tu espacio; por eso este disco no tiene nada política, que está invadiendo por todos lados, y quería que 'El disco' fuera un pequeño sitio de recreo para dejar eso de lado", ha indicado Sanz sobre este trabajo, que incluye dúos con Nicky Jam, Camila Cabello o Residente.

El artista ha abierto a los medios las puertas de su finca 'El sueño de los Parrales' --o "su refugio natural", como él la llama--, para que sus 12 músicos (seis mujeres y seis hombres) ensayen desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, o hasta que la banda sienta que la canción está bien.

"Son mis canciones, y lo interesante es invitar a alguien a tu casa, a tu música, y ver cómo le suena a esa persona lo que tienes", ha dicho. "Habrá a quien no le guste o a quien sí, pero esto es lo que sentía cuando compuse el disco. Tiene sonidos urbanos, música balada y ritmos latinos, pero en definitiva creo que a la música hay que dejarla libre, dejar que se exprese", ha añadido.

Al respecto, ha expresado que para este trabajo ha cambiado el modo de composición y la gente con la que trabaja "para conseguir sonidos diferentes". "No me gusta moverme en el mismo terreno, por eso siempre trato de sorprender y sorprenderme primero a mí; si no te sorprendes a ti mismo está difícil", ha agregado.

Así, la banda ensaya entre música y naturaleza, en una carpa erigida justo al lado del caserío. A pocos metros, los técnicos hacen su trabajo en una consola de sonido que se ha dispuesto al lado de las ovejas, que tienen nombres como Copla, Celia Cruz y Machín.

"EL ARTE DEBE PEGARTE AL SUELO"

En relación a la imagen de su disco, ha explicado que ha querido usar símbolos sobre el arte y la unión. La fotografía de portada se ha prestado a confusión entre sus seguidores porque Sanz aparece con las manos manchadas de rojo, similar a la sangre. "Es pintura, mi idea era decir 'terminé', como cuando terminas una obra de arte, allí se puede ver la conexión que tiene la pintura con el suelo", ha señalado y ha agregado que su disco sería como 'El Guernica', "con sus luces y sus sombras".

"El arte debe pegarte al suelo, no es para despegarte, hay que estar anclados al piso, mientras que la 'A' invertida significa 'para todo y para todos'", ha subrayado el artista que ha usado el símbolo matemático denominado cuantificador universal y lo ha encerrado en un círculo rojo.

A propósito de esta simbología, el cantante ha aprovechado para exaltar la unión, en relación a temas como el separatismo catalán. "No sé por qué parece que hay quienes tienen que separar todo lo catalán de España, allí yo les digo que la música es para abrazarnos", ha indicado Sanz que ha incluido en el disco 'Este segundo', una canción romántica que canta junto con Judit Neddermann.

Sanz ha resaltado el trabajo de la artista catalana y ha dicho que "la canción no habla de política, no hay que hacerlo: habla de cómo perdemos los segundos, de que el tiempo no vuelve".

En esta línea, ha dicho que se siente preocupado por lo que ocurre en países como Venezuela. "Me preocupa mucho la gente, allí hay un totalitarismo y creo que los gobernantes deben mirar por su pueblo y por su gente, no puedes estar en el poder y dejar que la gente de muera", ha señalado.

"Hay muchos modelos, pero pienso que la democracia es una buena idea para que los países crezcan", ha concluido.

La gira que comenzará este 1 de junio tiene confirmadas hasta el momento 17 ciudades, en España y Estados Unidos, donde Sanz cantará temas de este último disco, pero también éxitos como 'Hoy llueve, hoy duele' y 'Corazón partio'.