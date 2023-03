Alice Wonder, La Habitación Roja o Niños Mutantes, este domingo en 'La Radio Encendida' en Madrid

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alice Wonder, La Habitación Roja o Niños Mutantes serán el próximo domingo, 19 de marzo, algunos de los protagonistas de la nueva edición de 'La Radio Encendida', el evento musical organizado por Radio 3 y La Casa Encendida en Madrid para "celebrar la llegada de la primavera".

La cita, que tendrá lugar en el auditorio y en el patio de La Casa Encendida, comenzará a las 12.00 horas y durará hasta las 23.00 horas, once horas de música en directos y otro tipo de sorpresas, según ha informado la organización en un comunicado.

El evento comenzará con Playback Maracas y Parquesvr, que ofrecerán una matinal intensa de músicas contemporáneas, y acabará con La Habitación Roja, Alice Wonder y Niños Mutantes. A lo largo de la jornada también actuarán Malamute, Ganges, Ciudad Jara, Venturi, Ruiseñora, Valeria Castro, Levitants, Lady Banana, Ede, Cristian de Moret, Jimena Amarillo, She Go, Vera Fauna, Verde Prato, Maria Rodés o Jacobo Serra.

Por otro lado, a partir de las 18.00 horas, los DJ's de Radio 3, Rosa Pérez, Sergio Arroyo, Alex Gara, Javi Vivo y Julio Ródenas, amenizarán la tarde en una espacio independiente al de los conciertos.

La jornada completa se podrá seguir en directo en Radio 3, y en streaming de vídeo en la web y las redes sociales de Radio 3 a partir de las 18.30 horas.