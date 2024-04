Alizzz, sobre la industria en Cataluña: "La música en catalán está fortísima, de mucha calidad"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El productor y cantante Alizzz (Cristian Quirante) ha asegurado que está "muy orgulloso" de la actual escena musical en Cataluña, donde considera se está haciendo música en catalán "fortísima" y de "mucha calidad".

"La música en catalán está fortísima, de mucha calidad. Hay artistas que la están partiendo, no solo en Cataluña", ha añadido Alizzz en una entrevista con Europa Press.

Entre todos los artistas de la industria actuales en su tierra -en la que hay "muchísima actividad"-, el artista catalán destaca a Mushkaa, a quien no solo se está escuchando en Cataluña, por su música "con personalidad", en castellano o en catalán.

A principios de mayo Alizzz estrena su segundo álbum como solista, como cantante, 'Conducción temeraria' estará compuesto por diez canciones y ningún 'skip', aunque el artista reconoce que en toda su carrera hay "unos cuantos" temas que pasaría en cuanto sonasen.

Previamente ha trabajado como productor para artistas como C. Tangana (ha producido 'El Madrileño') y Rosalía, Aitana, Lola Índigo o Amaia, y aunque reconoce que ahora mismo está "obsesionado" con su trabajo como cantante, cree que para 2026 -después de su gira y actuaciones en festivales como el Tomavistas 2024- volverá "a tope" con la producción.

"Los productores están teniendo un buen momento. Además, siendo productor se tiene referentes de otros productores que han tenido una carrera solista. Si tú como productor quieres tener una carrera de popularidad entre la gente, no simplemente ser un productor muy exitoso dentro de la industria -que la mayoría de los productores de más éxito no los conoce nadie-, sino tener tu carrera artística y tener tu proyecto solista con reconocimiento, hay referentes. Por ese lado creo que ahora tienes más opciones y hay más referentes", ha explicado.

Sin embargo, reconoce que la vida de artista, aún siendo "muy divertida, muy entretenida y excitante" le causa un estrés por ser el "responsable" de que todo salga bien que antes, como productor, no tenía, pero también agradece "la adrenalina".

"HABLABA MUCHO DEL FRENETISMO, EN MI VIDA Y EN LAS RELACIONES"

Parte de esa adrenalina la plasma en 'Conducción temeraria', un álbum con todo temas de amor, pero desde un punto de vista "frenético", algo que le ha servido de hilo conductor con el nombre del trabajo.

"Vi claro en un momento determinado, hace un año quizá, que hablaba mucho sobre la velocidad y sobre el frenetismo (en las canciones que escribía). Tanto de mi vida como de las relaciones. Vi ahí un filón para hacer metáforas y símiles con la conducción, que es algo con lo que me siento muy identificado, que me gusta y me inspira. Encontré una segunda capa conceptual con el trema de la conducción temeraria, vivir y vivir sin miedo a las consecuencias", ha añadido.

Aunque lleva ligado a la música desde adolescente, comenzó su carrera de cantante con 'Tiene que haber algo más', que publicaba en 2021', pero no se arrepiente haber empezado más tarde, porque considera que "la vida son ciclos".

"Es necesario cuando uno tiene una carrera larga ir buscando retos, y este me parecía un reto de puta madre para emocionarme con algo. Si hubiese llegado antes pues lo hubiese afrontado de otra manera seguramente, pero ha sido un regalo que me llegase poco más tarde", ha concluido Alizzz.