'Alza la mirada', un himno "atemporal" y "contemporáneo" con mensaje de "paz", para la visita del Papa a España

Presentación del himno del viaje del Papa a España. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española ha presentado este jueves el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España, que bajo el título 'Alza la mirada' quiere transmitir un mensaje "atemporal" y "contemporáneo" y conectado con las preocupaciones del Pontífice como la paz o las situaciones de vulnerabilidad como la que viven las personas migrantes.

"Coincide muchísimo con lo que el Papa está diciendo en el mundo. Pero este himno ya está compuesto y grabado antes. No lo hemos hecho ahora mismo por todas las llamadas a la paz que está haciendo el Papa", ha explicado uno de los compositores del himno, el sacerdote Toño Casado, quien ha atribuido esta coincidencia a que tienen "de manager al Espíritu Santo".

Tal y como han destacado dos de los compositores del himno, Javi Caño y Marcos Ricbour, durante una rueda de prensa en la Fundación Pablo VI, el himno invita a "alzar la mirada" también en el día a día, con "el prójimo", con las personas en situación de vulnerabilidad, en las calles y en el mundo. "Al final todos buscamos la paz", ha afirmado Caño.

La producción, impulsada por VIVAFE, ha incluido al Gran Coro de Voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Gran Canaria y Tenerife, creado para el Viaje del Papa y que reúne 1.700 voces. El himno se grabó el pasado 21 de marzo, de manera simultánea, en cuatro localizaciones distintas: la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Sagrada Familia, la Catedral de La Laguna y la Catedral de Gran Canaria.

El himno se ha creado bajo la dirección artística y musical del productor, compositor y artista Pablo Cebrián, y para la composición se ha contado con la colaboración de once compositores de distintas realidades de la música católica en España. Entre ellos figuran integrantes de Hakuna, componentes del grupo barcelonés TUYO, los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño, entre otros.

Pablo Cebrián ha explicado que su intención ha sido componer un himno que "perdure", a la vez "contemporáneo y atemporal", que buscara la "excelencia" musical y cuyo mensaje no se "anclara simplemente a la visita del Papa".

En este sentido, el subdirector de emisoras musicales de Ábside Media, Javier Llano, ha destacado que la música es una "herramienta pastoral muy potente" y ha dicho que quieren para la música católica los mismos estándares de calidad que para cualquier otra.

"Estamos acostumbrados a poner la música de Bruno Mars o Céline Dion, con altos estándares de calidad. Pues queremos que la música de adoración y alabanza tenga esos mismos estándares de calidad. No por ser católica tiene que sonar mal o tienes que producirla de aquella manera. Tienes que tocar mejor que el mejor guitarrista que toque para Bruno Mars. Ese es el objetivo: conseguir ese nivel de excelencia", ha remarcado Llano.

El sacerdote Francisco Romero, del equipo pastoral del viaje del Papa a España, ha recordado que queda "poco tiempo" para recibir al Pontífice y esperan que sirva para "revitalizar la fe" y para que las personas más alejadas "se acerquen más a Dios".