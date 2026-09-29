Amazon Music retransmitirá en directo y a nivel mundial el concierto de Shakira en Madrid el 3 de octubre

Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amazon Music y Shakira han anunciado que el próximo 3 de octubre retransmitirán a nivel mundial y en directo el concierto que la artista ofrecerá en Madrid dentro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en lo que supondrá la primera transmisión global en directo de un concierto completo de la cantante colombiana.

La retransmisión, que tendrá lugar durante la residencia europea de Shakira en Madrid, podrá seguirse a partir de las 20.45 horas (CEST) a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de suscripción.

El concierto constituye el capítulo final de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y se integra en 'Las Mujeres que Impulsan la Música Latina', la edición de 2026 de 'La Música Nos Conecta', la celebración anual de Amazon Music dedicada a los artistas, sonidos y movimientos culturales de la música latina. La iniciativa de este año pone el foco en las mujeres que han contribuido a transformar la industria y en las nuevas generaciones de creadoras.

"La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music", ha señalado Shakira.

Más allá de la retransmisión, Amazon Music ha anunciado otras iniciativas vinculadas a la cantante y al homenaje a las mujeres de la música y la cultura latina. Entre ellas figura un nuevo remix de Amazon Music Original de 'Dai Dai Spanish Remix', así como una edición exclusiva en vinilo del 25 aniversario de 'Laundry Service', además de merchandising, tiendas y experiencias para los seguidores.

La iniciativa incluye también 'Las Mujeres Facturan con Amazon Music', una tienda que reúne productos de negocios liderados por mujeres, con especial presencia de marcas latinas, junto a merchandising y música de artistas latinas. El proyecto pretende acercar estos productos a clientes de todo el mundo y dar visibilidad a las historias de las emprendedoras que están detrás de las marcas.

Asimismo, Amazon Music, Amazon Web Services (AWS), la Fundación Pies Descalzos de Shakira y Laboratoria han puesto en marcha 'AWS Entrena Latinas', un programa de formación gratuita en computación en la nube e inteligencia artificial, íntegramente en español, dirigido a mujeres de Latinoamérica.

El objetivo de esta iniciativa es llegar a un millón de mujeres con capacitación gratuita en IA y computación en la nube para 2028. El programa comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, que podrán acceder a cursos y certificaciones de AWS para ampliar sus oportunidades profesionales en sectores como la música y la tecnología.