Ana Torroja: "No sabíamos que José iba a anunciar la separación de Mecano, después de oírle me fui a llorar"

Ana Torroja es la invitada esta semana en No sólo vengo a hablar de mi disco, el espacio de música que presenta Antonio Hueso cada viernes en TRECE Televisión.

Para la ocasión, Torroja presentará en exclusiva en TRECE el videoclip de su nuevo single, y también mirará al pasado a los gloriosos años como cantante de Mecano.

"A lo largo de los cuarenta minutos de entrevista que Ana Torroja comparte con Antonio Hueso, son varios los temas sobre los que se pronuncia: sus principios, su infancia, su época en Mecano y sus comienzos como solista", avanza el comunicado remitido a Europa Press.

Cuando se le pregunta sobre cómo recuerda el adiós de Mecano, Ana Torroja explica que fue a raíz de un anuncio de José María Cano en los Premios Amigo: "No sabíamos nada... Cuando bajé del escenario me fui a llorar. Me descolocó, pero al final te recompones y la vida sigue".

Sobre si cree que es posible una vuelta del trío que completaba Nacho Cano -hermano de José María-, la respuesta la conoceremos este viernes a las 21:40 cuando se emita el programa No solo vengo a hablar de mi disco.

Quince años después de su salto a la música en solitario, Ana Torroja recuerda cómo fue el comienzo de esta nueva etapa: "Tuve que aprender de todo, a grabar un disco, a buscar canciones, a contar historias... Tomar decisiones que normalmente en Mecano tomaban ellos. Esto me ha dado una seguridad que no tenía cuando llegué".