Antonio Camaró abre una nueva colección con un cuadro dedicado a Lou Reed por el décimo aniversario de su fallecimiento

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pintor valenciano Antonio Camaró ha abierto una nueva colección artística con un cuadro dedicado a Lou Reed con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del cantante neoyorkino.

Con esta obra, titulada 'Lou Reeed, el Apolo del Café Bizarre', Camaró abre la nueva colección 'RockandRollART' en la que el pintor valenciano combina la pintura con la música y músicos que han sido un icono cultural y musical desde los años 60 hasta la actualidad, según ha informado la Antonio Camaró Foundation en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta colección, Camaró aparca su etapa colorista y se centra en el dibujo y en el blanco y negro, abriendo "un paréntesis" en su trayectoria. "Cambio el pincel por el lápiz, y mudo de colores, escogiendo el blanco y negro como máxima expresión del arte musical. El blanco y el negro, son dos colores que representan y simbolizan la parte más vanguardista del Rock and Roll, y por ello, he querido empezar con Lou Reed y con The Velvet Undeground, porque ambos representan, de hecho son todavía, un icono del la fusión entre el arte y el Rock'n'Roll", ha explicado.

Camaró ha entregado a Dean Wareham y a su mujer, Britta Phillips, líderes de la 'Luna', una reproducción del cuadro antes del concierto que la banda ofreció en Valencia, ya que considera que Luna y Wareham, "son hoy, el máximo exponente del Rock and Roll neoyorkino, como en su momento lo fueron Lou Reed en solitario y con The Velvet Undeground".