Antonio Orozco, sobre ir al psicólogo: "Qué pena haber empezado ahora, me habría ahorrado tantos malos momentos"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Antonio Orozco cumple 25 años de carrera musical y lo hace con el lanzamiento de un nuevo disco, 'El tiempo no es oro', y un documental en el que narra su proceso de cambio físico y salud mental En ese sentido, ha asegurado que le da "pena" haber comenzado el pasado año a ir a terapia por primera vez, porque se habría ahorrado "malos momentos".

"No creas que llevo yendo al psicólogo toda mi vida. Acabo de empezar hace un año y poco. Qué pena. Me hubiese ahorrado tantos malos momentos. Problemas que para mí llevaban siendo problemas eternos, que nunca hubiese encontrado una solución, para el psicólogo fueron conversaciones de 20 minutos", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press.

Al hilo, ha añadido que hay un "desconocimiento increíble" en la sociedad actual sobre la salud mental, apuntando que la "mayoría de las personas" no saben encontrar las razones de sus problemas. "No saben que sus problemas de sobrepeso, de insomnio y de un montón de cosas que les ocurren, tienen que ver con la emoción y con la mente. Esto lo he descubierto hace poco", ha apostillado.

Así, ha afeado que desde la seguridad social no se trate la obesidad, a su juicio una enfermedad para la que hay "un montón de remedios" aunque caros, y ha apuntado que a nadie pesa 127 kilos porque "quiere".

"A nadie le gusta ir con una mochila de 40 kilos colgada, la gente engorda porque tiene un problema que flipas con la ansiedad con el estrés. No tiene nada que ver con lo que uno quiere o no, el problema es que en el resto del sistema --la gente, incluso la seguridad social-- no tratan a una enfermedad como la obesidad como una enfermedad, que lo es", ha apuntado.

Orozco propone "ayudar" a esas personas a sentise mejor, para luchar así contra "sus ansiedades". "¿Tú no crees que habría muchos menos infartos? ¿Tú no crees que habría muchas menos operaciones de corazón? ¿Tú no crees que habría muchos menos síntomas?", se ha preguntado.

'EL TIEMPO NO ES ORO' LLEGA DESPUÉS DE "TOCAR FONDO"

Después de varios años sin publicar música porque "no tenía ni capacidad, ni sensibilidad, ni inspiración para escribir nada", Orozco presume de haberle dedicado mucho tiempo a su nuevo disco, que asegura que es su "mejor" trabajo.

"No tenía ni capacidad, ni sensibilidad, ni inspiración para escribir nada. Ni un disco, ni una carta de adiós, nada. Realmente no era momento de eso. Hay un momento cuando las personas tocan fondo que solo queda una opción: salir hacia arriba", ha apuntado.

El proceso de creación de 'El tiempo no es oro' es el hilo del documental 'Método Orozco' --alcanzó el puesto de películas más vistas en la plataforma Amazon Prime veinte días después de su estreno--, un largometraje en el que el artista expone algunos de sus momentos más personales.

"La gente me conoce de otra forma ahora. No sabía que a la gente le pudiera interesar tanto ese 'clickbait' que dice 'Antonio perdió 20 y cuántos kilos'. ¿Sabes que el 85% de la población no está de acuerdo con cómo se ve? Eso no tiene nada que ver conmigo, eso es un problema generalizado (...) A la mayoría de las personas no les gusta cómo se ven. La única diferencia entre las personas y yo es que he tenido la oportunidad de contarlo", ha concluido.