Así fue el concierto de Alejandro Sanz en el Wanda Metropolitano de Madrid

Actualizado 16/06/2019 14:03:05 CET

MADRID, 16 Jun. (EDIZIONES) -

La relación de Alejandro Sanz con los estadios colchoneros es digna de mención. Fue el último artista español en actuar en el estadio Vicente Calderón, feudo atlético a orillas del río Manzanares, y ha sido el primer cantante nacional en actuar en el nuevo Wanda Metropolitano. Un total de 55.000 almas congregadas para escuchar las canciones de su último lanzamiento, #ELDISCO (2019), ver el desfile de invitados y rememorar los grandes clásicos del repertorio.

El escenario, con forma de A invertida, ha visto un desfile de talento e invitados de la talla de Dani Martín ('Lo que fui es lo que soy'), la bailaora Sara Baras, Camila Cabello (cantando la coreada 'Mi persona favorita') y Pablo Alborán ('No tengo nada'). Sus hijos Dylan y Alexander también estaban presentes en el repertorio, dedicándoles 'Capitán Tapón' y 'La Peleíta', respectivamente.

Algunos de los asistentes en la pista premium expresaron sus quejas por las condiciones en las que vieron el concierto. La entrada 'premium', por valor de 135 euros, permitía ver el concierto en la zona más cercana al escenario. El aforo de esa zona fue menor que la cantidad de entradas VIP vendidas, y algunos asistentes se quedaron sin acceder a la zona habilitada. Los que tuvieron más suerte sufrieron fuertes aglomeraciones y agobios por la falta de espacio.

#LaGiraMadrid LAMENTABLE. Entrada premium y no se cabe y terminamos en pista normal. Nos has robado, @AlejandroSanz — Kino Portero (@kinoportero) 15 de junio de 2019

@AlejandroSanz en #LaGiraMadrid #LaGira en el #Wanda estás metiendo más gente en la zona premium pista que la que cabe. Es un fraude que pagas 135€ aquí!!!! Un robo y una imprudenciay sigue entrando gente @DoctorMusicTuit esto es fraude pic.twitter.com/aHVToQw4hi — Alvaro Martin (@abebais) 15 de junio de 2019

Lo que hay entre la valla y el escenario es zona PREMIUM.

¿Esto es normal? ¿Pagar más de 130€ para no poder ni cambiar de postura? @AlejandroSanz #LaGiraMadrid pic.twitter.com/22jOVa2w0T — Giny Valrís (@GinyValris) 15 de junio de 2019

Lista de canciones de Alejandro Sanz en el Wanda Metropolitano (15.06.2019)

Hoy que no estás

Azúcar en un bowl

Aquello que me diste

No tengo nada

He sido tan feliz contigo / El alma al aire / Regálame la silla donde te esperé / Hoy llueve, hoy duele (con Sara Baras)

Back in the City

Capitán Tapón

Deja que te bese

Los lugares

Mi marciana

Looking for paradise

La peleita

El tren de los momentos

Lo que fui es lo que soy (con Dani Martín)

Te canto un son

Medley: En la planta de tus pies/Donde Convergemos/A la primera persona

El trato

Mi persona favorita(con Camila Cabello)

Quisiera ser

Yo te traigo

¿Y si fuera ella?(con Pablo Alborán)

Amiga mía

Mi soledad y yo

Pasodoble

¿Lo ves? (piano y voz)

Sevilla

Corazón Partío