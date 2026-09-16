Asociaciones vecinales madrileñas definen 2026 como el "año negro" de la "eventificación"

Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha calificado 2026 como el "año negro" de la "eventificación" en la capital, marcado por una concentración "récord" de macroconciertos, festivales y competiciones deportivas que tendrá uno de sus principales focos en Iberdrola Music.

El recinto de Villaverde ha pasado de seis días de actividad en 2025 a 21 este año, más del triple, debido a la celebración de Mad Cool y a los doce conciertos que Shakira ofrecerá en la capital durante cuatro fines de semana consecutivos.

En su informe 'Madrid eventificado, Madrid reventado. La eventificación, un grave problema de la ciudad de Madrid', la FRAVM calcula que cada concierto de Shakira reunirá a unas 50.000 personas. En total, las doce actuaciones supondrían alrededor de 600.000 asistentes concentrados en un recinto próximo a un entorno residencial de unos 45.000 habitantes.

La Federación sostiene que esta residencia musical traslada las consecuencias "del ruido, los atascos, las dificultades de aparcamiento y las restricciones de acceso" durante varias semanas al mismo vecindario.

El Iberdrola Music, con una superficie aproximada de 185.000 metros cuadrados y capacidad para albergar hasta 100.000 personas, fue utilizado durante cinco días en 2023 y 2024 y seis jornadas en 2025. En 2026 alcanzará los 21 días de actividad.

UN AÑO DE "RÉCORD"

La FRAVM también pone el foco en otros puntos de la capital. Según el documento, el estadio Metropolitano ha pasado de tres macroconciertos en 2023 a diez en 2024, doce en 2025 y 22 este año, con una previsión conjunta de 1,1 millones de asistentes.

El Palacio de Deportes, actual Movistar Arena, acogió aproximadamente 230 eventos en 2025, que ocuparon 249 días y reunieron a cerca de dos millones de personas. Solo en septiembre de 2026 tiene programación durante 27 de los 30 días del mes, según alerta la federación.

"El balance económico de la eventificación no puede limitarse a la facturación de las promotoras, la venta de entradas o el gasto de los visitantes. También debe incorporar los costes públicos y las pérdidas sociales: refuerzos policiales y de limpieza, presión sobre el transporte y los servicios, deterioro del espacio público, contaminación acústica y pérdida de calidad de vida. Desde esta perspectiva, la eventificación no es un buen negocio para Madrid ni compensa el déficit de inversión que presentan servicios e infraestructuras básicas de la ciudad", sostiene la FRAVM en su informe.

EL 30% DE LOS TURISTAS, VINCULADO A LOS EVENTOS

El informe estima también que cerca de tres de cada diez turistas nacionales e internacionales que visitan Madrid están vinculados a la oferta de grandes eventos.

La organización considera que la eventificación y la turistificación se retroalimentan y conducen a una progresiva "miamización" de Madrid, orientada al ocio, el consumo y la inversión internacional.

Como indicador del crecimiento del sector, el documento recoge que la facturación de la música en directo en la Comunidad de Madrid pasó de 103 millones de euros en 2022 a 237 millones en 2025, un 130% más. En el conjunto de España aumentó un 75% durante el mismo periodo.

MORATORIA PARA NUEVOS EVENTOS

Ante este escenario, la Federación reitera su petición de aprobar un plan de uso de la ciudad que ordene los eventos masivos y evite su concentración en jornadas consecutivas.

También demanda estudios previos de impacto ambiental y vecinal, mediciones continuas y transparentes del ruido, el cumplimiento del horario límite de las 00 horas y medidas que garanticen el acceso de los residentes a sus viviendas.

El decálogo de la organización concluye con una moratoria para nuevos permisos de eventos masivos.