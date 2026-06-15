Bad Bunny se despide de Madrid con un estadio rendido a sus pies, un ‘baile inolvidable’ y Quevedo como invitado

El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 15 de junio de 2026, en Madrid. - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bad Bunny ha cerrado este lunes 15 de junio su residencia en Madrid tras 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en una despedida marcada por la emoción, la nostalgia y un 'baile inolvidable' colectivo, que ha contado con Quevedo como artista invitado.

Madrid ha vivido el último capítulo de una de las citas musicales más importantes del año. Benito Antonio Martínez Ocaso ha puesto el punto final a su residencia en la capital con un concierto que ha reunido nuevamente a decenas de miles de seguidores, que han mantenido intacta la energía hasta el último minuto.

“Llevo mucho tiempo que yo no venía a Madrid. Tuvimos que esperar mucho para poder compartir otra vez, supongo que ustedes tuvieron que esperar más, tuvieron que esperar 10 noches, pero hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último. Yo les prometo que va a haber merecido la pena esperar tanto”, ha saludado Bad Bunny nada más comenzar el último espectáculo en Madrid de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

La estructura del 'show' ha seguido el patrón habitual de la residencia, con un arranque potente en el escenario principal. El setlist ha abierto con 'LA MuDANZA', 'Callaita', 'PIToRRO DE COCO', 'WELTiTA', 'TURiSTA' y 'BAILE INoLVIDABLE' para dar paso rápidamente a una ola de euforia con 'NUEVAYoL'.

Uno de los momentos más emocionantes del concierto ha sido cuando Benito Antonio ha animado a los asistentes a disfrutar del presente y a no preocuparse por el futuro. "Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda", ha exclamado el cantante, justo antes de encadenar 'BAILE INoLVIDABLE'.

La casita -el escenario secundario en el que el puertorriqueño desarrolla parte del 'show'-, que tan polémica ha resultado en las últimas semanas por el perfil de los fans que han sido escogidos para bailar en ella, ha contado en este concierto con ‘influencers’ como Marta Díaz y Marina Rivers y el cantante y dj brasileño Pedro Sampaio.

En este espacio, Benito Antonio ha montado una fiesta con ‘VeLDÁ’, acompañado del cantante puertorriqueño Dei V. Más adelante, ha encendido al público con 'Tití Me Preguntó', 'Neverita', 'Yo perreo sola' o 'Safaera', en uno de los tramos más vibrantes del concierto.

“ME HAN HECHO SENTIR EN CASA”

El puertorriqueño se ha mostrado “muy feliz” de haber visitado Madrid y ha asegurado que “la razón principal” es por “reconectar” con “su gente” de España y reunir a “la familia latina”. “Para ser un turista aquí, me han hecho sentir en casa”, ha agradecido a los madrileños.

Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno de una fusión de ‘Moscow Mule’ y ‘Columbia’, con Quevedo como invitado. El artista canario se ha llevado la ovación de un público que ha enloquecido al ritmo de cada letra de su tema ‘Quédate’ y ‘Scandic’.

Más adelante, el espectáculo ha bajado brevemente de intensidad para entrar en un bloque más íntimo con 'Ojitos Lindos' y 'La Canción', antes de volver a encenderse con temas como 'Dákiti' o 'DtMF'.

La residencia de 10 conciertos ha estado marcada por la 'competición' que Benito Antonio ha librado con el Papa León XIV --con quien ha coincidido en Madrid lo días 6 y 7 de junio-- y por las especulaciones acerca de un posible encuentro entre ambos. Finalmente, la reunión se produjo el lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tras 'EoO' y tres horas de música, el Metropolitano ha despedido al puertorriqueño con fuegos artificiales. La última imagen para los asistentes ha sido la de un estadio rendido a los pies de Bad Bunny y un último baile que, para muchos, ya es inolvidable.

PROMETE NO TARDAR “TANTO” EN VOLVER

El puertorriqueño ha prometido no tardar “tanto” en volver a la capital. “Estas diez noches en Madrid me las llevo en el corazón para siempre”, ha señalado el artista para despedirse de su público.

En todos los conciertos de estadio de este verano se ha implantado el programa Respect Nation. Como parte de esta iniciativa, se ha contado con un punto Respect Nation en el exterior de los estadios, que ha acogido a profesionales de Fundación Aspacia, encargados de desarrollar el protocolo antiacoso.

Además, se ha contado con voluntariado de Fundación ONCE para apoyar en materia de accesibilidad. Así, en los conciertos celebrados en el Metropolitano se ha dispuesto de la tecnología de códigos QR NaviLens, presente en todos los conciertos de estadio de este verano, una herramienta que facilita la orientación y el acceso a la información a personas con necesidades visuales y cognitivas.