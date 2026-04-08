La banda irlandesa The Corrs ofrecerá cuatro conciertos en agosto en España

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La banda irlandesa The Corrs regresará a España en el mes de agosto con cuatro conciertos que ofrecerá en Sant Feliu de Guísols (Gerona), Vigo (Pontevedra), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Mallorca, según ha informado la productora.
La formación integrada por Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr presentará un directo en el que repasarán algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio. El grupo tocará en el festival de Porta Ferrada en Gerona el 9 de agosto; el día 11 en el Auditorio de Castelos de Vigo; el 13 en Tio Pepe Festival en Jerez de la Frontera (Cádiz) y el 15 de agosto en el Festival Es Jardí en Mallorca.
Con su mezcla de pop y folk celta, The Corrs se consolidaron como uno de los fenómenos musicales internacionales de finales de los 90 y principios de los 2000, conquistando al público de todo el mundo con temas como Breathless, Runaway o What Can I Do.