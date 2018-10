BAUER intentan escapar de la tediosa rutina diaria en su nuevo videoclip: Hombre de metal

Actualizado 27/09/2018 14:20:33 CET

MADRID, 27 Sep. (EDIZIONES) -

BAUER publicarán el 5 de octubre su nuevo álbum, Otra vuelta al sol, tanto en formato físico como digital. Y tras presentar días atrás el primer avance, Hombre de metal, este jueves en Europa Press estrenamos en exclusiva su correspondiente videoclip.

El cantante y bajista de la banda, Gabriel Bauer, explica que Hombre de metal representa una "lucha interna a la que se enfrentan numerosas personas en una sociedad moderna".

"Esta lucha responde al conflicto entre la vida rutinaria en la que estamos inmersos frente a una vida soñada de libertad, improvisación y expresión creativa. La canción pretende llamar a la revolución y a su vez reflejar la dificultad que ello conlleva", añade.

Otra Vuelta al Sol (producido por Pablo Cebrián e Iñaki de las Cuevas) es el nuevo disco de BAUER. Un resumen en diez canciones de los cuatro últimos años de vida del grupo, repletos de vivencias personales y vitales.

Han pasado dos años de exploración y composición musical para volverse a meter al estudio a dar forma a su nuevo disco. Si su álbum debut fue la búsqueda del estilo, en el segundo priman las canciones. Por eso, de más de cien ideas, nacieron los diez temas que verán la luz el 5 de octubre amparados por el sello discográfico Arcadia Music.

Guitarras protagonistas, bases rítmicas contundentes, pianos, acústicas y letras personales son sólo algunos de los elementos que se pueden encontrar en la música de BAUER, banda influenciada por The National, Mumford and Sons, Kings of Leon, Bon Iver, Bunbury o Vetusta Morla, entre otros.