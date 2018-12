Ben Harper & The Innocent Criminals, primera confirmación del BBK Music Legends Festival 2019

Actualizado 12/12/2018 17:07:15 CET

Ben Harper & The Innocent Criminals es la primera confirmación de la caurta edición del BBK Music Legends Festival, que se celebrará los días 14 y 15 de junio de 2019 en el Centro Ola BBK de Sondika (Bilbao).

Durante dos días, los ritmos más auténticos y enérgicos de grandes leyendas del rock, blues, soul y R&B inundarán las instalaciones del Centro Ola, en un festival en el que un año más volverán a conectarse a través de la música valores como la inclusión social y la diversidad.

A partir de su debut en 1994 con Welcome To The Cruel World, Ben Harper comienza su carrera lanzando una serie de ocho álbumes de estudio durante una década y media. Graba su último disco en el 2018, No Mercy In This Land, con su buen amigo, la leyenda del blues, el armonicista Charlie Musselwhite, con quien también realizó una extensa gira.

Desde sus raíces en 1993, The Innocents Criminals (el percusionista Leon Mobley, el bajista Juan Nelson, el baterista Oliver Charles y el guitarrista Jason Mozersky) han participado en la mayoría de los proyectos de Harper.

"Como en ediciones anteriores, completaremos el cartel con músicos del panorama nacional e internacional, entre los que siempre destacan las grandes leyendas del firmamento musical que dan nombre a este festival", adelanta la organización en comunicado remitido a Europa Press.

Los interesados en acudir a los dos días del festival pueden adquirir ya a través de Kutxabank el bono a un precio especial de oferta, solo hasta el 6 de enero, de 85 euros más gastos.

Se trata de un festival con accesos inmejorables, al que se puede acudir con la línea 3 de Metro, en tan solo 7 minutos desde la estación de Zazpikaleak / Casco Viejo hasta la propia puerta del recinto.

El festival se enmarca en la apuesta de BBK por la cohesión y la integración social. A través de la música, el arte y la cultura, el evento busca conectar con diferentes públicos, estimular la reflexión e interpelar a la ciudadanía.

Además de los conciertos, durante el BBK Music Legends Festival el Centro Ola BBK de Sondika ofrecerá diferentes espacios creativos y gastronómicos destinados a todos los públicos. El origen del festival se encuentra en los conciertos del ciclo Music Legends que organiza la Sala BBK desde el año 2011.

Como en anteriores ediciones, otra de las prioridades del evento será el de promover la sostenibilidad y el medio ambiente, a través de mensajes vinculados a la ecología, el reciclaje y el fomento del uso del transporte público.