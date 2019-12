La 'Boda en Las Vegas' de Hotel Flamingo

Actualizado 13/12/2019 11:19:38 CET

MADRID, 13 Dic. (EDIZIONES) -

Hotel Flamingo es el grupo formado por Andrea Guasch y Rosco, quienes se unieron a través de su trabajo en el afamado musical 'La Llamada'. Dos artistas que unen sus gustos y disciplinas en este proyecto común.

'Boda en Las Vegas', delicada, preciosista y campestre pieza acústica cuyo videoclip estrenamos en exclusiva en Europa Press, es el tercer adelanto del primer disco de Hotel Flamingo, que se presentarán en el Independance Club de Madrid el próximo 18 de enero de 2020 -con entradas ya en eventbrite.com-.

Sus influencias y referentes musicales son grupos clásicos que enmarcan un estilo musical country, rock pop, con melodias y riffs sugerentes. Lejos de parecer el típico dúo, las canciones son interpretadas de manera individual apoyadas por armonías vocales, precisamente como en 'Boda en Las Vegas'.

Andrea Guasch es actriz, cantante y bailarina y lleva trabajando en el mundo del espectáculo desde que era una niña. Ha participado en diversos musicales, series de televisión y en películas. En 2005 se dio a conocer a través de Disney Channel y también puso voz a la cabecera de 'Los magos de Warvely Place', cuya versión original es interpretada por Selena Gómez.

A sus 22 años protagonizó la última edición del musical 'Hoy No Me Puedo Levantar' en el Teatro Coliseum de Madrid. Recientemente ha terminado la grabación de la nueva serie de Playz Wake Up, cuenta con un cameo en la última temporada de 'Paquita Salas' y sigue protagonizando el musical 'La Llamada'.

Rubén Tajuelo, 'Rosco', cantante y guitarrista, lleva desde 2011 realizando giras a nivel nacional e internacional con artistas y grupos del panorama nacional como Sofía Ellar o Angy Fernández, así como colaboraciones con artistas de la talla de Pablo López, Álvaro Soler o Pastora Soler.

Además, ha trabajado como cantante y guitarrista en programas de televisión, pero su escaparate más visible fue su participación en la última edición de La Voz 2019. Rubén es cantante de la banda de Cadena Dial y es componente de The Details, banda tributo a The Beatles.

Con su proyecto personal, Rosco grabó un disco de estudio, compartió escenarios en la gira 2018-2019 con Sofía Ellar, e hizo un fin de gira en La Riviera junto a artistas como Rozalén o Despistaos.

Su último proyecto junto a Andrea Guasch, Hotel Flamingo, ha dado sus primeros pasos en salas como el Honky Tonk o en grandes escenarios como el de la Puerta del Sol patrocinado por la Champions 2019, donde cantaron ante más de 20.000 espectadores.