Bonnie Tyler anuncia nuevo disco con colaboraciones de Rod Stewart, Cliff Richard y Francis Rossi

Publicado 06/02/2019 16:44:01 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis años después de su última entrega, Bonnie Tyler lanzará su nuevo álbum de estudio, Between The Earth And The Stars, el próximo 22 de marzo de 2019 a través del sello earMUSIC / Edel.

Between The Earth And The Stars es su decimoséptimo álbum y presenta colaboraciones y contribuciones de algunas leyendas como Francis Rossi de Status Quo en Someone's Rockin' Your Heart.

Además, el álbum cuenta con tres Caballeros del Imperio Británico: Sir Rod Stewart haciendo dueto en Battle of the Sexes, Sir Cliff Richard en Taking Control y Sir Barry Gibb escribiendo Seven Waves Away.

Incluye también incluye Older, Bad For Loving You y To The Moon and Back, tres canciones escritas específicamente para Bonnie por Amy Wadge, quien escribió el mega hit Thinking Out Loud con Ed Sheeran y que también ha trabajado con Camila Cabello. David Mackay, productor de sus dos primeros discos, vuelve a trabajar con ella.