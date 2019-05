Bono aparece por sorpresa en un concierto de Snow Patrol para cantar One de U2

Actualizado 26/05/2019 16:01:26 CET

MADRID, 26 May. (EDIZIONES) -

Snow Patrol se encuentra de gira por Europa con la presentación de Wildness (2018), su último trabajo de estudio. El pasado 25 de mayo, en su actuación en el castillo norirlandés de Bangor, la banda de Gary Lightbody versionó una canción muy famosa de U2, 'One'. Lo que los fans no esperaban es que la cantasen junto a uno de sus creadores.

Bono, sin previo aviso del cantante de Snow Patrol, apareció en el escenario para sorpresa absoluta de los asistentes. Un pequeño homenaje de Lightbody y compañía a la música irlandesa y a un grupo que ellos mismos han teloneado en varias giras. El momento fue recogido por numerosos fans presentes en el Ward Park. Bono fue recibido con sonoras exclamaciones de sorpresa en la segunda estrofa de la canción.

'One' forma parte del repertorio clásico de U2, y fue publicada por primera vez en el disco Achtung Baby en 1991. Las interpretaciones sobre su significado han variado, pero el momento en el que se grabó, las relaciones internas de Bono, The Edge, Mullen y Clayton no eran de lo más fructíferas. Las musas no acompañaban en el trabajo de composición dentro del estudio en Berlín, y la grabación se realizó en plena reunificación del país tras la caída del Muro en 1989.

Otros usuarios han captado el momento para compartirlo en redes sociales. Una mezcla de sorpresa, emoción y agradecimiento al improvisado final del tema, donde Bono añade al final del estribillo original el verso "no them, there is only us". Un homenaje a la relación que tienen Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Una canción de concordia para unas relaciones diplomáticas estables tras muchos años convulsos.

U2 están de pausa indefinida desde noviembre de 2018, tras concluir con éxito el Experience + Innocence Tour en Berlín (Alemania). Los rumores sobre una nueva gira por Oceanía y Asia son cada vez mayores por un error cometido en la cuenta oficial de Ticketmaster Australia en Twitter. La instantánea fue borrada, pero anunciaba fechas de la banda irlandesa extendiendo el tour del 30º aniversario de The Joshua Tree, con el que recorrieron Europa y América en 2017.

Mientras la pausa de U2 continúa, los seguidores más impacientes pueden disfrutar con diferentes ángulos de la actuación sorpresa de Bono junto a Snow Patrol.