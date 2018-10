Bono duda si habrá otra gira de U2 y confiesa: "Tuve un momento importante en mi vida en el que casi dejo de existir"

Actualizado 02/10/2018 13:01:12 CET

MADRID, 2 Oct. (EDIZIONES) -

El vocalista de U2, Bono, ha admitido que no sabe si habrá otra gira de U2 en el futuro, al tiempo que ha ido un poco más allá al hablar de los problemas de salud y el episodio cercano a la muerte que inspiró parte de su más reciente álbum, Songs of Experience (2017).

"Tuve un momento importante en mi vida reciente en el que casi dejo de existir", ha confesado el músico dublinés de 58 años a The Sunday Times, para luego añadir: "No quiero hablar sobre ello, fue bastante serio".

Tras asegurar después que lo ha "superado totalmente" y se siente "más fuerte que nunca", ha añadido que "curiosamente, ya se encontraba en el camino de escribir sobre la mortalidad", un asunto que siempre ha estado en el "fondo" de U2 y que ahora ha pasado a primer plano.

Aunque estos serios problemas de salud sean ya cosa del pasado, pone en duda Bono el futuro en la carretera de U2 una vez concluya el Experience + Innocence Tour con el que acaban de pasar por Madrid con doblete en el WiZink Center -la tercera gira de la banda en cuatro años-.

"No puedo hacer todo lo que solía. En giras previas podía reunirme con un centenar de legisladores entre los conciertos y ahora no puedo hacerlo. Esta gira particularmente exigente. Cuando tienes un encuentro de cara con tu propia mortalidad o lo tiene alguien cercano, llegas a un punto en tu vida en el que te preguntas dónde estás yendo", reflexiona.

Por eso, a la pregunta directa de si habrá otra gira de U2 cuando termine la que está en marcha, el cantante -quien no ha vuelto a tocar la guitarra en directo por las secuelas de un aparatoso accidente de bicicleta en Central Park en 2014- responde: "No lo sé. No doy nada por garantizado".

En la misma entrevista, su compañero el batería Larry Mullen profundiza en esta misma cuestión: "Nunca sabes. Asumo que habrá otro álbum. No sé si alguien necesita otro disco de U2 u otra gira en algún momento cercano. La gente podría tomarse un descanso de nosotros y viceversa".