Bruce Dickinson comentará sus memorias con sus fans en el Teatro Rialto de Madrid

Actualizado 13/12/2018 10:27:57 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Después de llenar el Wanda Metropolitano de Madrid el pasado mes de julio con Iron Maiden, el vocalista Bruce Dickinson regresará a España en un formato diametralmente opuesto al gran show de la banda británica.

El 26 de febrero de 2019, Dickinson presentará su autobiografía What does this button do? en el Teatro Rialto de Madrid, en una charla con sus fans para comentar anécdotas y vivencias personales en primerísima persona.

"Hay momentos en que te reirás, momentos donde no podrás despegar el oído, momentos donde reflexionarás y momentos donde desearás mejorar tu inglés (obviamente, ¡las charlas discurrirán en inglés!). Desde luego, es todo un privilegio escuchar la gran cantidad de anécdotas y vivencias personales que alguien como Bruce Dickinson compartirá de primera mano con sus asistentes", explica la promotora Madness Live.

Además, cada entrada incluye un ejemplar del libro que se entregará a la entrada al evento. Las entradas se ponen a la venta el viernes 14 de diciembre a las 10:00 horas en butacaoro.com, entradas.com, el corte inglés y taquillas de los teatros Rialto, Alcalá y Calderón.