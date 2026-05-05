Callum Beattie aterriza esta semana en Madrid para presentar en directo su disco 'INDI'

El artista escocés Callum Beattie - CALLUM BEATTIE

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El artista escocés Callum Beattie aterriza esta semana en Madrid para presentar en directo su tercer álbum 'INDI'.

Dentro de su gira por España, la cita en la capital será este miércoles 6 de mayo en la mítica sala El Sol. El artista llega de haber vendido todas las entradas en Benidorm.

Tras su paso por Madrid, esta serie de conciertos continuará el jueves 7 en Zaragoza, el viernes 8 en Barcelona y cerrará el sábado 9 de mayo en Lleida.

Con 'INDI', Beattie combina el indie rock de estadio con una narrativa profundamente personal, en la que explora el amor, el autodescubrimiento y la resiliencia.