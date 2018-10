La Campa niega que Guetta haya devuelto el caché y exige el resto de gastos

Actualizado 02/08/2018 18:31:53 CET

Dicen que cuando obtengan el dinero íntegro del concierto, producción y "daños y perjuicios" iniciarán el proceso de reintegro de los tickets

La empresa organizadora del concierto que David Guetta tenía que haber ofrecido el pasado sábado en Santander, pero que el Dj francés canceló a última hora por problemas técnicos de su avión privado que le impidieron volar desde Moscú, niega que el artista haya devuelto el caché que cobró, en su totalidad y con un mes de antelación, como él mismo anunció que había hecho, ayer a través de su cuenta de Facebook.

Además, la organización del festival programado en La Campa de la Magdalena exige al parisino que pague también el resto de gastos de producción -técnica y logística- del evento para poder iniciar el proceso de reembolso de las entradas al público, cerca de 10.000 personas.

"David Guetta, a 2 de agosto de 2018, no ha devuelto el caché como anunció ayer -día 1- en redes sociales", aseguran en un comunicado los organizadores, que confían en que el artista internacional "no defraude una vez más su propia palabra y pague" y no solo el caché, pues es "una fracción de los gastos" derivados del fallido concierto.

Los responsables de la cita, que cerraba las actuaciones musicales de la Semana Grande de Santander, consideran que el Dj galo "actuó, en el mejor de los casos, con muy poca previsión y con un muy arriesgado plan de viaje", al pretender llegar a la capital cántabra "horas después" de actuar en Rusia y "horas antes" de intervenir, al día siguiente -domingo 29- en el festival belga 'Tomorroland'.

Aún así, tienen "esperanzas" y siguen "trabajando" para llegar a un "acuerdo amistoso" con Guetta, "único responsable de su incomparecencia y de los innumerables daños y perjuicios irrogados a la organización, sus fans y a la ciudad", para el resarcimiento de los mismos o en la búsqueda de nuevas fechas para el show, y que no pueden ser "ni inmediatas ni improvisadas", como dicen que "pretende" el protagonista.

En el caso de no prosperar estas negociaciones, la organización tiene "la firme voluntad de promover cuantas acciones en derecho y justicia le correspondan a fin de resarcirse de los graves daños y perjuicios que le ha irrogado el artista, así como para obtener la mayor satisfacción de sus fans".

REUBICACIÓN DEL CONCIERTO

En cuanto a las "supuestas ofertas" para reubicar la actuación, desde La Campa manifiestan que "nunca fueron formales, salvo en vagas conversaciones con su agente en España". Pero "no hay oferta de días concretos".

En dichas conversaciones, indican, les plantearon la posibilidad de retrasar el espectáculo al domingo 29 a las 17 horas, lo que a juicio de la organización denota "improvisación, falta de profesionalidad y desconocimiento" de la "complejidad" del montaje escénico y técnico, así como de las medidas de seguridad que un evento de esta naturaleza precisa.

Al tiempo, esto "desenmascara la temeridad y falta de previsión en sus planes de viaje", ya que esa misma noche -recuerdan- actuaba en el festival de Bélgica. Y, en todo caso, el show "no está pensado para un domingo a las cinco de la tarde bajo el sol".

Así las cosas, para concertar otra fecha para un concierto de Guetta, además de las "24 horas previas de montaje" se precisan las licencias correspondientes, un espacio "adecuado" al aforo, un plan de prevención de riesgos y seguridad, personal técnico, y una "ingente" cantidad de material de sonido, luz y vídeo exigidos por el artista.

"Un show de estas características no se organiza de la noche a la mañana", apunta la empresa, que ve en esta pretensión una "excusa" del Dj para "justificar sus intentos de reubicar la fecha" inicialmente prevista.

LA DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS, VINCULADA AL REEMBOLSO DE LOS GASTOS

"La organización tan pronto obtenga el reintegro del caché del artista, de los gastos de producción del evento -que fueron exigidos por él-, así como el resto de los graves daños y perjuicios causados, comenzará el proceso de devolución del precio de las entradas en los términos que legalmente correspondan", indica la UTE La Campa, que ha habilitado en su página web (www.lacampasantander.com) un apartado para que los afectados puedan cursar las pertinentes reclamaciones a través del correo electrónico reclamaciones@lacambasantander.com, en el que se atenderá "personalmente" cada caso.

Asegura también que el Dj ha hecho "caso omiso" a la reclamación de "reintegro íntegro de los gastos", exigidos en el 'rider técnico' que figura en el contrato y que los organizadores asumieron para "agilizar la complicada puesta en escena".

"Los requisitos técnicos de la puesta en escena exigida por Guetta necesita de más de 20 técnicos trabajando con 24 horas al menos de antelación sobre el día de actuación", siendo además "condición indispensable probar luces y sonido por la noche".

SIN COMUNICACIONES OFICIALES

Además, aseveran que "a día de hoy" no tienen "ninguna comunicación oficial" del francés ni informe oficial que "avale o justifique formalmente su incomparencia" el sábado pasado en Santander, donde tenía previsto actuar a partir de las 23.30 horas.

Y entienden que la comunicación pública realizada por Guetta en las redes sociales -en la que aseguraba haber devuelto el caché y lamentaba de nuevo su ausencia en Santander, como hizo a través de un video proyectado en el escenario de La Campa al anunciarse al público la cancelación del concierto- supone "el expreso reconocimiento de su responsabilidad por su injustificada incomparecencia", así como de la "ausencia de incumplimiento alguno, por mínimo que fuera, de esta organización", concluyen.