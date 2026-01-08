Chanel actuará en la final del Benidorm Fest 2026 conducida por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus

Inés Hernand , Javier Ambrossi, Jesús Vázquez y Lalachus - RTVE

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante Chanel actuará en la gala final de la quinta edición del Benidorm Fest, que contará con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus como presentadores.

La edición de 2026 del certamen alicantino se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm y el director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha avanzado que los ensayos con los 18 artistas ya han terminado.

"El trabajo de las actuaciones está muy avanzado. Ahora estamos con la parte del show, de los artistas invitados a las galas. Además, la guionista, Pilar de Francisco, ya está trabajando con los presentadores", ha asegurado Vallejo en un comunicado.

El certamen era la antesala de la participación de España en el Festival de Eurovisión, algo que no ocurrirá este año después de que RTVE decidiese la retirada por la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

Otro de los ¡ cambios de la edición es que la candidatura ganadora, además de llevarse el renovado trofeo de la Sirenita, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.

El presentador Jesús Vázquez se incorpora a RTVE esta edición mientras que Ambrossi, después de presentar la gala de los Premios Goya 2024, debutará como presentador del Benidorm Fest.

Hernand ya es veterana del festival, ya que ha participado en todas las ediciones, y Lalachus y Ángela Fernández serán presentadoras de la programación especial previa a las semifinales en RTVE Play y a la final en La 1 que ofrece RTVE, 'Benidorm Calling'.

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por ASHA, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS.