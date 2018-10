Ciclocéano presenta el 'adictivo' videoclip de Cianuro, primer single de su álbum de debut

Actualizado 23/10/2018 11:13:15 CET

MADRID, 23 Oct. (EDIZIONES) -

El grupo madrileño Ciclocéano presenta este martes en exclusiva en Europa Press el videoclip de Cianuro, primer single -ya en plataformas de streaming- extraído de lo que será su álbum de debut, que lleva por nombre Líneas de meta y que verá la luz el próximo 16 de noviembre.

El vídeo está escrito por Antonio Curros, cantante de la banda, y ha sido realizado por la productora 7 Cuerdas Films, cuyo equipo estuvo nominado a los Premios Goya en 2018 por el cortometraje Baraka.

Con una fotografía muy cuidada, el videoclip nos adentra en lo profundo de la mente de varios personajes muy diferentes entre sí pero con algo en común: Todos caen rendidos ante sus adicciones. Se trata de un reflejo de cada uno de nosotros que, a pesar de conocer nuestra propia dependencia de cosas cotidianas y aparentemente inofensivas (como el café, el tabaco, la comida basura o las nuevas tecnologías), seguimos cayendo una y otra vez en esos vicios.

El vídeoclip es también una reflexión sobre las relaciones tóxicas, que no siempre son con otras personas, sino con nosotros mismos, y aquello que utilizamos para escapar de nuestra rutina y que al mismo tiempo nos va consumiendo.

Al igual que el resto de canciones de Líneas de Meta, Cianuro ha sido grabado en los estudios Lavalab de Madrid, con M. A. Mart (Estirpe, Medina Azahara...) a los mandos de la producción. El trabajo de Mart, junto con la propia evolución de la canción en el estudio, hizo que el resultado final impactase tanto que una vez terminado el álbum no hubo dudas: "Cianuro era la mejor carta de presentación".

Líneas de Meta es el primer larga duración de Ciclocéano y se publicarça el próximo viernes 16 de noviembre. El resultado es pura energía, composiciones cuidadas, elegantes y poderosas. Melodías que te trepan como enredaderas y letras que hablan de aprendizaje, superación, miedos y reencuentros, a veces incluso con uno mismo.

La banda Ciclocéano nace de las composiciones de Antonio Curros, músico, cantante y líder de esta banda. Le acompañan en este potente proyecto Xavi Igual, antiguo guitarrista y productor de Skunk DF; Fer Vilar, ex bajista de la banda de ska-punk Oferta Especial; y Adrián Espinosa, músico en Pauline & The Big Kahunas y Sin In The Flesh.