Cine Yelmo proyecta la ópera del MET X: The Life and Times of Malcolm X

Cine Yelmo proyecta en exclusiva X: The life and times of malcolm x, la premier de la ópera del MET

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Dead Man Walking, la primera función musical de la nueva temporada del Metropolitan Opera House, Cine Yelmo continúa proyectando la nueva tanda de operas en exclusiva y en directo desde Nueva York con la premier de X: The Life and Times of Malcolm X. La innovadora e influyente ópera contemporánea de Anthony Davis, basada en la vida del líder de derechos civiles Malcolm X, podrá verse en las salas de cine en directo el 18 de noviembre y en diferido el 28 de noviembre.

Parte del descomunal éxito de Metropolitan Opera House,se debe a su elenco, especialmente el caso de Robert O'Hara, prodigio del teatro y director nominado al Tony, supervisa una nueva y potente puesta en escena que imagina a Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, como un hombre cuya historia trasciende el tiempo y el espacio.

X: The Life and Times of Malcolm X cuenta con un elenco de artistas emergentes y jóvenes estrellas del MET animan la narración operística de la historia del activista afroamericano, figura clave contra el racismo. En su reparto se encuentra el barítono Will Liverman, que triunfó en el pasado estreno del MET Fire Shut Up in My Bones, como Malcolm. El elenco principal se completa con la soprano Leah Hawkins, que interpreta a su madre Louise; la mezzosoprano Raehann Bryce-Davis, que da vida a su hermana Ella; el bajo-barítono Michael Sumuel, que interpreta a su hermano Reginald; y el tenor Victor Ryan Robertson que encarna al líder de la Nación del Islam Elijah Muhammad.

Aunque se trate de un lenguaje operístico, el compositor Anthony Davis ha incorporado la música de jazz. Así, a medida que se avanza en cada década de la vida de Malcolm se escuchan diferentes estilos de este género musical. Kazem Abdullah dirige la nueva partitura revisada cuyo libreto corre a cargo de la estimada escritora Thulani Davis.

Debido al éxito de las funciones, Cine Yelmo acoge desde hace 17 años, las proyecciones de la nueva temporada MET de Nueva York en sus 21 salas de cine, entre las que se encuentran: Madrid (Ideal, Planetocio, Plaza Norte 2, TresAguas), Barcelona (Comedia, Westfield La Maquinista), Álava (Boulevard), Albacete (Vialia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar) y Vigo (Travesía Vigo).

Las entradas para la retransmisión en directo el 18 de noviembre de la ópera X: The Life and Times of Malcolm X ya están a la venta en la web de Cine Yelmo, así como las entradas para el resto de títulos de la nueva temporada del MET 23-24 dentro del ciclo +Que Cine de Yelmo, y la venta de abonos ya está disponible en taquilla.

La opera también se podrá ver en 4 cines del circuito de Cine Yelmo Premium y Luxury, en formato grabado el próximo 28 de noviembre, diez días después de la proyección en directo. Las salas son: Luxury Palafox (Madrid), Premium Castelldefels (Barcelona), Premium Artea (Vizcaya) y Premium Peñacastillo (Santander).