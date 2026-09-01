Los cines españoles proyectan los días 2 y 5 de septiembre el concierto de Katy Perry en París

Archivo - La cantante Katy Perry durante una actuación en el Auditorio Miguel Ríos, a 5 de julio de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España) - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película concierto 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris' se proyectará en cines españoles y salas IMAX este miércoles 2 de septiembre y el sábado 5 de septiembre, en un evento cinematográfico programado de forma exclusiva y por tiempo limitado en 70 países.

Así, este largometraje de 132 minutos, dirigido por Paul Dugdale y producido por 10 Lives Studios, recoge la actuación de la cantante estadounidense grabada en París en noviembre de 2025 durante su última gira internacional.

El repertorio de la cinta abarca grandes éxitos de la artista como 'Teenage Dream', 'California Gurls', 'Dark Horse', 'Roar' y 'Firework', así como el tema 'The One That Got Away'.

Perry reunió a más de un millón de espectadores con su gira 'The Lifetimes Tour' a lo largo de 91 conciertos celebrados en 23 países durante 2025.