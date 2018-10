El clásico musical de Broadway 'West Side Story' llega por primera vez en versión original íntegra a España

Actualizado 02/10/2018 15:41:04 CET

El clásico musical 'West Side Story' llega por primera vez a España, concretamente al Teatro Calderón de Madrid, en su versión original íntegra, 61 años después de su estreno en Broadway, y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein. Así, un "clásico que sigue vigente" tratará temas como la "inmigración y la territoriedad" o los miedos que llevan al enfrentamiento", según ha explicado este martes su director, el argentino Federico Barrios.

"El mensaje tiene que ver con el movimiento inmigratorio, con lo que pasa cuando se llega a un país extranjero. Yo soy Argentino. Por suerte nunca he sentido esta discriminación que han sufrido los personajes pero sí que lo puedo llegar a entender", ha indicado Barrios.

Asimismo, el director ha insistido en la vigencia de la obra ya que "todavía existe un movimiento muy fuerte de masas que están buscando un lugar mejor para vivir". "Hay mucha inmigración y eso conlleva cierta discriminación, a que se armen guettos por no perder las raíces, la cultura de uno y no sentirse tan solo en un país al que no pertenece", ha apostillado.

Otro de los temas principales de la obra es "el perdón" o "la redención", según explica el director, pero el tema que destaca por encima es el amor. Siendo los protagonistas, Tony y María, los Romeo y Julieta "que el público quiere seguir escuchando".

"Es una historia de amor única porque la obra sucede en 36 horas y en ese tiempo el conflicto entre las dos bandas se potencia y el amor se transforma en un amor único, que va a ser el que transforme al resto de los personajes -- ha manifestado Barrios--. Es un clásico vigente porque siempre nos vamos a seguir amando y este amor es tan fuerte que se enfrenta a toda una sociedad y a una idea establecida y de convivencia que había en el 'West Side Story' de aquella época".

El director explica la afluencia de los musicales en los últimos años como consecuencia de la mejora de la calidad de los mismos. Además, añade que el público está "aprendiendo cómo quiere que sean", por lo que es más exigente y eso conlleva a mejorar el montaje. "Es el público el que está eligiendo los musicales", añade.

'WEST SIDE STORY', LOS ROMEO Y JULIETA DE NUEVA YORK

En 'West Side Story', Arthur Laurens, su escritor, transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a la ciudad de Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras: los "americanos" Jets y los puertorriqueños Sharks. Su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma la historia.

Para una de las protagonistas, Talía del Val, que encarna a María, no es solo una "historia de amor dulce". "Claro que en el amor uno se pone mas tierno pero esto va mas allá. Nosotros vamos en contra de los cánones sociales de la familia. Nuestra idea es luchar por la libertad. Nuestra historia de amor no se queda en la superficie, va más allá y ahonda incluso en la muerte", ha explicado del Val.

Por su parte, Silvia Álvarez, que interpreta a Anita, confiesa que lo más emocionante es el mensaje de la obra. "Me emociono por lo que vive María y me emociono también de ver hasta qué punto es capaz de llegar la sociedad con estas rivalidades que hay entre etnias o simplemente con personas que son distintas a ti. Al final de la función te vienen a la mente muchas cosas de la actualidad, ese momento de vergüenza", ha expresado.

'West Side Story' es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal y también un clásico de los compositores de la partitura, Stephen Sondheim y Leonard Bernstein, que este 2018 se cumplen cien años de su nacimiento.

Javier Ariano, que interpreta a uno de los protagonistas, Tony, explica el reto que ha supuesto interpretar la partitura del autor. "Bernstein se caracteriza por hacer unas exigencias vocales e instrumentales muy fuertes. Hay que ser bastante estricto. Nuestro director musical con todo el buen humor del mundo y toda la paciencia ha hecho un trabajo estupendo con todos los músicos", ha indicado Ariano.

Nacido en 1918 en Massachusetts Bernstein representa uno de los grandes iconos de la música del siglo XX. Para celebrar la efeméride, el 22 de septiembre de 2017, se inauguró en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el espacio Leonard Bernstein At 100, para impulsar y coordinar los actos de celebración mundial del centenario que se prolongarán hasta el 25 de agosto de 2019.

EL MAYOR MUSICAL DE TODOS LOS TIEMPOS

Representado ininterrumpidamente en todo el mundo desde su estreno en 1957, 'West Side Story' ha sido galardonado con todos los premios existentes en el ámbito del teatro musical, a lo largo de muchas reposiciones y estrenos.

La versión cinematográfica, ganadora de diez categorías de los premios Óscar, ostenta el récord como la película más galardonada por la Academia en la historia del cine musical y la cuarta en todas las categorías, habiendo sido elegida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación por el Archivo Nacional de Cine, por su relevancia cultural, histórica y estética.

Además, su banda sonora es la grabación que más semanas ha permanecido en el número uno de la lista de álbumes más vendidos a lo largo de la historia (Billboard, 54 semanas, seguido de Michael Jackson con Thriller, 37 semanas), con canciones como 'María', 'América', o 'Tonight', entre otras.

SOM Produce es la compañía productora en España del musical, encargada también de otros títulos como 'Chicago', 'Cabaret', 'Grease' o 'Billy Elliot'.