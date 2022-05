Clem Burke, batería de Blondie: "Echo de menos cómo se gestionaba el negocio de la música"

El músico hará un DJ set junto a Marky Ramone en el festival Contrast Ibiza a finales de mayo

El músico estadounidense Clem Burke (1954, Nueva Jersey), fundador de la icónica banda Blondie y estrella surgida en el Nueva York de los 70, ha afirmado que "echa de menos cómo se gestionaba el negocio de la música" en aquella época, cuando las bandas se desarrollaban en los clubes y todo era más "casual", frente al actual panorama que es "mucho más instantáneo" por las plataformas y redes sociales.

"Pudimos desarrollarnos de alguna manera a puerta cerrada, para un público muy selecto, la mayoría músicos, otras bandas que también tocaban en esos clubes", recuerda la leyenda del punk en una entrevista concedida a Europa Press de forma previa a su paso por el festival Constrast Ibiza a finales de mayo, donde hará un DJ set junto a Marky Ramone, batería de los míticos Ramones.

Tanto los Ramones como Blondie comenzaron sus carreras tocando en el CBGB de Nueva York, emblemático club del punk rock y new wave de la década de los 70, que, como afirma Burke, tuvo "mucho que ver" en el éxito de la banda con la que todavía sigue en activo. El batería extraña aquel período y también a todos los amigos de allí "que ya no están", si bien asegura que intenta "no caer en la nostalgia".

"Trato de vivir aquí y ahora", sentencia, mostrándose afortunado de "todo lo positivo" que le ha pasado en la vida, como el éxito de Blondie que, según incide, "fue muy difícil de predecir" cuando empezaban. "Mi sueño se cumplió y ahora vivo al otro lado de ese sueño", asevera Burke, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Sobre el rock, acepta que en la actualidad no es popular como hace décadas, ya que priman otros géneros que "influyen más en la cultura", como el trap o el reggaeton. Así, admite la continua evolución de la música hacia nuevos géneros como estos, que cuenta que influyeron en algunas de sus grabaciones. "Mi compañero de Blondie, Chris Stein, estaba muy metido en el reggaeton desde hace años".

Igualmente, confiesa que aprecia la música latina, especialmente por haber crecido en una zona de Nueva York con una gran comunidad de personas procedentes de estos países: "Siempre hemos estado en contacto con sus ritmos".

LA MÚSICA SIEMPRE EN LIBERTAD

En relación con el panorama musical actual, también llama a no censurar en ningún aspecto porque, dice, "en la música debe haber una completa libertad de expresión". "No tienes que estar de acuerdo con ello, pero puedes permitirlo", sentencia.

Si bien, a su juicio, la libertad de expresión prevalece en general --en la música en gran parte por la posibilidad de difundir en las plataformas, resalta--, considera que el "mundo se está volviendo mucho más reaccionario", y señala incluso la actualidad política: "Me alegré de que el presidente Emmanuel Macron fuera reelegido en Francia, frente al otro régimen".

En relación a otros acontecimiento internacionales, también lamenta que en la actualidad el mundo no sea capaz de "llevarse bien" y tengan lugar sucesos como la actual guerra en Ucrania. "No creo en la guerra, no debería haber guerras, creo que la gente debería poder estar en paz, pero es más fácil decirlo que hacerlo", apostilla.

"No estoy muy seguro de por qué el presidente ruso está haciendo lo que está haciendo, aparte de que parece casi análogo a lo que estaba sucediendo en Oriente Próximo, con Israel. Creo que lo que está haciendo es, obviamente, horrible", agrega.

GLASTONBURY O CUBA, DE SUS MEJORES EXPERIENCIAS

Con Blondie, que como grupo y por la figura de la vocalista, Debbie Harry, "hizo mucho por el feminismo" --abriendo la puerta a otras artistas femeninas en la época, recalca--, Burke sigue girando. De hecho, acaban de actuar en Reino Unido y en los próximos días lo harán en distintos sitios de Estados Unidos y en México.

Las actuaciones son lo "mejor" que se lleva el batería de su carrera, entre las que destaca el primer tour que hizo con el grupo o su experiencia en el festival de Glastonbury, así como la primera vez que tocaron en Cuba, en marzo de 2019.

"Estamos muy agradecidos de haber visitado Cuba y actuar allí, fue una experiencia interesante", precisa, para lamentar la política de sanciones contra la isla del expresidente Donald Trump, que coincidió con la visita. "Está muy cerca de Estados Unidos y es una locura que esté bajo ese tipo de sanciones", afea.

Esta experiencia de Blondie en Cuba ha quedado recogida en el documental 'Vivir en La Habana' que Burke presentará junto a otra pieza audiovisual sobre su carrera, titulada 'My view', en el festival Contrast Ibiza, que se celebrará el 27 y 28 de mayo. "Estoy realmente emocionado, con ganas del intercambio cultural", expresa sobre su próxima visita a la isla.