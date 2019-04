Corrosive presentan tajante nuevo videoclip: Then, now... forever

Actualizado 17/04/2019 11:37:18 CET

Corrosive estrenan en exclusiva con Europa Press el videoclip para su single Then, Now... Forever, perteneciente a su nuevo álbum disponible ya desde este miércoles con el título de Ashes to ashes - Dust to dust.

Esta banda navarra de hardcore melódico se formó en 2014, año en que ve la luz su primera demo, World of Lies, que permite a la metalera joven formación comenzar a hacerse un pequeño hueco en la escena nacional.

Dos años más tarde, en abril de 2016, Corrosive editan su primer álbum de gran formato denominado Resilience, obteniendo una gran suma de buenas críticas por parte de los medios especializados, encarrilando tras ello una extensa gira.

En 2017 el grupo graba el single The Place Were I Belong con el productor Alex Cappa (Hamlet, Vita Imana, Kitai, Shinova, Violent Eve), aumentado fechas para su gira y consiguiendo salir a tocar por Europa.

Ahora llega Ashes To Ashes - Dust To Dust, un trabajo contundente, cargado de riffs, estribillos agresivos y mucho hardcore a la vez que melodías pegadizas y mucha mucha cera.

Está grabado, mezclado y masterizado, en The Metal Factory Studios de Madrid bajo la supervisión y atenta mirada de los prestigiosos productores Alex Cappa y Pablo Rousselon.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Corrosive están ya embarcadose en la gira de presentación de este nuevo lanzamiento y, tras su reciente paso por la Sala Azkena de Bilbao, tienen por delante las siguientes actuaciones:

20 Abril, Donosti. MOGAMBO

11 Mayo, Avilés. MALECON

18 Mayo, Madrid. SALA HISTERIA

25 Mayo, Vigo. SALA MASTER

01 Junio, Pamplona. SALA CAVAS

08 Junio, Gijón. SALA MEMPHIS

15 Junio, A Coruña. SALA FILOMATIC

22 Junio, Barcelona. TBA