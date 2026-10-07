Cuatro composiciones de Miguel López, Javier Moreno, Bernardo Parrilla y Luis Verde, finalistas del Premio SGAE de Jazz

Los compositores interpretan sus obras en el ciclo ‘Jazz en noviembre’. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las composiciones 'Javier (AKA Bad Seat Ass)', de Miguel López; 'Grace', de Javier Moreno; 'Quimera', de Bernardo Parrilla, y 'Haunters of the wood', de Luis Verde han sido seleccionadas como las cuatro finalistas del VI Concurso SGAE para obras de jazz Tete Montoliu 2026, tras concurrir un total de 56 partituras.

Las cuatro obras se interpretarán en directo los días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla, dentro de la programación 'Jazz en Noviembre', y competirán por cuatro premios dotados con un total de 11.700 euros. El primer galardón está valorado en 6.000 euros, el segundo en 3.000, el tercero en 1.500 y el cuarto en 1.200 euros.

La final arrancará el 4 de noviembre con 'Quimera', del sevillano Bernardo Parrilla, una pieza a caballo entre la música clásica y el jazz que propone un recorrido por el viaje de una estrella, desde su creación hasta su eco final. Después será el turno de Javier Moreno con 'Grace', un solo de jazz de vanguardia para trombón, saxo alto, batería y contrabajo que evoca la despedida de un ser querido y el desgarro y desahogo que provoca la ausencia.

El 5 de noviembre, Luis Verde presentará 'Haunters of the wood', una obra asimétrica y abierta a la improvisación que busca el equilibrio entre identidad formal y libertad interpretativa y conecta el jazz contemporáneo con la tradición moderna. Cerrará la competición Miguel López con 'Javier (AKA Bad Seat Ass)', un homenaje a un amigo de espíritu viajero, inquieto y creativo construido a partir del ritmo de tanguillos a 6/8 y tres tonos organizados según la misma simetría de los 'Coltrane changes'.

Las obras, recibidas de manera anónima, fueron seleccionadas por un jurado paritario integrado por Manuel Marvizón, compositor y director institucional de Música de Fundación SGAE; Manuel Ignacio Ferrand, responsable de Música y Artes Escénicas del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música; Trinidad Jiménez Piqueras, compositora, flautista y directora artística del Festival de Jazz de Medinaceli; Julián Ruesga, crítico y articulista de jazz, e Inés Portela, gestora cultural y directora del Festival de Jazz Butaca de Jazz.

El mismo jurado decidirá el palmarés después de las interpretaciones en directo. Cada uno de los cuatro finalistas interpretará además otras piezas de su repertorio. Las entradas para las jornadas, que comenzarán a las 18.30 horas, tienen un precio de ocho euros y están disponibles en taquilla y en la web del Teatro Central.

La programación se completará el 4 de noviembre con la actuación de Julián Sánchez Quintet y 'Los sonidos de Miles Davis', mientras que el día 5 actuará New York Flamenco Reunion con Sara Sánchez. Ambas formaciones ejercerán como padrinos de los artistas finalistas, representantes de la nueva generación del jazz español. Precisamente, Julián Sánchez ganó la última edición del certamen.