Cultura lamenta la muerte de Robe Iniesta, "icono del rock y figura esencial" de la música en España

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Robe Iniesta es compositor, músico, poeta y escritor, conocido por ser el fundador en 1987 y cant - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha lamentado el fallecimiento este miércoles del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, "icono del rock y figura esencial" de la música en España.

"Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, sus letras han acompañado y acompañarán a muchas generaciones. Descanse en paz", ha manifestado el Ministerio en un comentario publicado X, recogido por Europa Press.

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado Dromedario Records en un texto que ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

Asimismo, ha detallado que en los próximos días dará a conocer "la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia (Cácares), del homenaje" para despedir al músico.

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de 'todo vendido', pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.