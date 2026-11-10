Dani Martín anuncia 14 nuevas fechas de su gira '25 P*t*s años'

Archivo - Dani Martin en la presentación el videoclip ‘Carpe Diem’ en el Auditorio de Sony Music, a 24 de Enero de 2025 en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín ha anunciado 14 nuevos conciertos para 2027 dentro de su gira '25 P*t*s años', que serán las últimas de este tour.

En palabras del propio artista, se tratará de decir adiós a una etapa artística que repasó los grandes éxitos de su carrera, tanto al frente de 'El Canto del Loco' como en su posterior etapa como solista.

"He decidido hacer solo 14 noches más donde podamos darle un 'hasta luego' a estas canciones que llevan más de 25 años cerca. Hacer 14 celebraciones para que se nos queden en el corazón y podamos empezar un nuevo camino y dejar a un lado los recuerdos para darle paso al presente y a lo que esté por llegar cuando toque que, os aseguro, será completamente diferente a lo vivido hasta ahora", ha dicho.

Y ha concluido: "Quiero que sean 14 fiestas con esas canciones que forman parte de la adolescencia, juventud y la memoria de tantas personas. 25 p*t*s años merecen ser despedidos a lo grande".

Así, recalará en Tenerife, Pamplona, Avilés, Donostia, Valencia, Barcelona, Murcia, Sevilla, Guadalajara, Málaga, A Coruña, Zaragoza, Madrid, Madrid.