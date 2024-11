Dani Martín lanza álbum después de 4 años: "Yo me inventé El Canto del Loco, ¿cómo voy a dejar de cantar mis canciones?"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Dani Martín, que lanza su álbum 'El último día de nuestras vidas' después de cuatro años, ha asegurado que no reniega de su etapa como vocalista del grupo El Canto del Loco porque él se lo "inventó" y por eso, durante la gira '25 p*t*s años', seguirá incluyendo canciones de la banda, porque "gracias a ellas" existe.

"Mi carrera es una carrera de 25 años. Las canciones están ahí y forman parte de mi vida. 'Cero', 'Qué bonita la vida', 'Mi lamento' o 'Emocional', han demostrado ser canciones que la gente viene a cantar a pulmón a los conciertos. Pero claro que estoy satisfecho con canciones que he escrito, como 'Zapatillas', 'La Madre de José', 'Peter Pan', 'Son sueños', 'Volverá'... Son mis letras, forman parte de mí y yo me inventé el Canto del Loco, ¿cómo voy a dejar de cantar mis canciones? Es imposible", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press.

Así, ha bromeado explicando que si no cantase esas canciones en alguna de las 10 fechas agotadas en el WiZink Center de Madrid, sería igual de "horrible" que si Joaquín Sabina no cantase '19 días y 500 noches' o 'Contigo' en un concierto.

"Sería un poco absurdo renegar de canciones que forman parte de la vida de la gente. La gente paga una entrada para venir a escuchar cosas que le han hecho feliz en su vida. Y si Sabina no toca 'Contigo' ni '19 días y 500 noches', sería horrible. Hay que hacer un repaso por esos 25 putos años y hacerle un homenaje a todas las canciones que nos han traído hasta aquí. Gracias a esa canciones de El Canto yo hoy existo", ha continuado.

"EL DISCO ES UN GRITO DE 'EH, OS ESTÁIS PERDIENDO LA VIDA'"

Martín estrena su disco 'El último día de nuestras vidas' después de cuatro años en los que le ha dado "muchas vueltas", el tiempo y "respeto necesario" a la música. Un trabajo en el que el artista ha reconocido que da un "grito". "Es un grito de 'eh, que os estáis perdiendo la vida'", ha destacado.

En ese sentido, a lo largo de las diez canciones del álbum, el cantante hace referencias a los aspectos más negativos de las redes sociales y lo que provocan en las personas. "Yo quiero poder engordar / Que tú lo hagas también / Que las siluetas no importen", canta en 'El último día de nuestras vidas'.

"Vivimos exigidos por un modelo a seguir en las redes sociales. Todo el mundo está buenísimo, todo el mundo tiene bíceps, pectorales y corren no sé cuántos kilómetros todos los días, levantan no sé cuánto peso, hacen no sé cuántos burpees. Y las mujeres tienen un pecho increíble y utilizan 150 millones de cremas y comen escarola nada más. Es una parte de Instagram y de redes sociales que intenta meternos una exigencia que no es necesaria en la vida y que no la necesito ni la quiero. El Instagram que me gusta es otro, el de una persona que me enseña que se puede montar un taller y una escuela en Uganda (...) Me gustan las redes sociales, pero me gustan las redes sociales con sentido común", ha puntualizado.

En 'Novedades viernes', otro de los temas de este disco --que el artista retrasó por las consecuencias de la DANA en España--, Martín le da "al coco" sobre artistas que hacen un tipo de música porque "está de moda", como el reguetón, y que solo hablan de "su coche, su chica, su culo y sus bubis".

"Lo que sería frustrante es no poder dar tu opinión. Pero en mi caso, no vengo a modificar a nadie, vengo a contar mi peliculita que dice que ya está bien de no darle un poco al coco. y que sea lo mismo otra vez. Me gusta el reguetón, el reguetón bien hecho me encanta (...) Pero lo que no me gusta es la gente que va al resultado porque está de moda. Quien me habla de su coche, de su chica, de su culo, de sus bubis... Me da un poquito de pereza. A mí y a mucha gente. ¿Alguien tenía que decirlo? Pues, dicho queda", ha añadido.

Aun así, ha valorado a artistas como Residente, Tego Calderón, Ozuna, Arcángel, Bad Bunny, Rosalía o C. Tangana, que hacen reguetón "súper bueno" y que son "grandes letristas".

"Me encanta Residente, Tego Calderón, Ozuna, Arcángel, Bad Bunny, Rosalía cuando lo ha hecho o Rosalía cuando no lo ha hecho. Me encanta C. Tangana (...) Hay creadores en el reguetón que son súper buenos y que son súper letristas, súper importantes. Tenemos a Residente, a René, haciendo unas letras que no soy capaz de hacer y que me superan. Hay un montón de gente haciendo cosas interesantes en el reguetón", ha concluido.