Daniel Bianco (Teatro de la Zarzuela): "Veo complicada la apertura de teatros y, por ir rápido, podemos explotar"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha explicado que a estas alturas ve "complicada" la reapertura de teatros debido a la dificultad para congregar público con la pandemia de coronavirus, al tiempo que alerta de que "por ir rápido, se puede explotar"

"Lo veo muy complicado, no sé si va a poder entrar el publico, aunque es una apreciación personal. Cuando tocó cerrar, yo hice lo que tenía que hacer. Todos llevamos muchos días confinados y todos tenemos ganas de salir y hacer cosas, pero por ir tan rapido podemos explotar", ha señalado en una entrevista a Europa Press el escenógrafo.

Bianco ha apuntado que "de la misma manera" que con el 11-S hubo un gran cambio en algunas costumbres sociales, especialmente en los aeropuertos, ahora con el coronavirus "habrá otro". "Se habla de un protocolo de apertura con un tercio del aforo, pero yo no lo tengo claro. Cuando abramos, tiene que ser con muchas seguridades", ha añadido.

De momento, Bianco apuesta por "seguir las pautas y, en este momento, las marcan el Estado de Alarma". "Se está trabajando en un protocolo y eso es lo que habrá que cumplir. Es mejor la prudencia que la prisa. Pero los teatros resurgirán y yo deseo y haré todo lo posible para que eso sea cuanto antes con el Teatro de la Zarzuela", ha aclarado.

El Teatro de la Zarzuela ha sido especialmente golpeado por el coronavirus: tanto personal de la oficina como miembros del coro fueron contagiados por coronavirus. Bianco también ha pasado la enfermedad, aunque "con síntomas leves". Toda esta situación previa le hace actuar "con cierta prudencia".

Por el momento, la fase de confinamiento ha obligado a suspender dos zarzuelas, además de otras actividades programadas para ese periodo. Precisamente, una de las dos zarzuelas era la de 'Policías y ladrones', de Tomás Marco, estreno absoluto que ya se tuvo que suspender hace dos años por los paros convocados ante una posible fusión con el Teatro Real.

Bianco, que rechaza el adjetivo 'maldita' para esta obra, se ha comprometido a tratar de reubicarla en la próxima temporada. "Voy a seguir apoyandola porque me parece tan importante que el teatro encargase una obra. Tiene que tener su sitio y su luz, se lo merece", ha afirmado.

¿SIN ZARZUELA HASTA SEPTIEMBRE?

Preguntado por el funcionamiento del teatro en los próximos meses, Bianco no descarta que la vuelta de las actuaciones se dé ya a partir de septiembre. "Es posible que pasemos este verano sin zarzuela, porque al parón de ahora se suma que normalmente los veranos nosotros estamos cerrados", ha señalado.

"Algo podremos inventar y hacer algun concierto o alguna otra cosa: poco a poco, a medida que sepamos lo que podemos ir haciendo. Pero la imaginación siempre está abierta", ha señalado el gestor, quien ha resaltado otras iniciativas virtuales que ya han llevado a cabo durante el confinamiento como encuentros o reposiciones.

La viabilidad económica del teatro es algo que le preocupa, a lo que se suma la situación general en España. "Hay gente que lo esta pasando muy mal y buscaremos la manera posible de ayudarles, convencerles y seducirles para que no se vayan. No solo me preocupan los abonados y el público en general, me preocupa todo", ha concluido.