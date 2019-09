Dave Mustaine planta cara al cáncer: Megadeth regresarán a los escenarios en 2020

Actualizado 09/09/2019 14:07:42 CET

Jagermeister Fall Music Tour With Megadeth, Slayer And Anthrax At The Palms - GETTY IMAGES / ETHAN MILLER - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EDIZIONES) - El pasado mes de junio Megadeth anunciaba un parón indefinido para que su líder Dave Mustaine hiciera frente a un cáncer de garganta recientemente diagnosticado. Cancelaron entonces todos sus compromisos y solo mantuvieron la cita con sus fans en el 'Megacruise', un crucero metalero que tendrá lugar en octubre en California y en el que se anunció la presencia del grupo "en alguna forma". Alejado del foco público desde entonces -aunque trabajando en un próximo, álbum del grupo-, parece que Dave Mustaine evoluciona favorablemente de la enfermedad, pues se anuncia este lunes el regreso a los escenarios de Megadeth para principios de 2020. Será en una gira europea encabezada por Five Finger Death Punch, en la que Megadeth serán los artistas invitados junto a Bad Wolves, durante los meses de enero y febrero. "Mirar hacia atrás es todavía un poco confuso", apunta Mustaine en un comunicado remitido a Europa Press, en el que añade: "Mirando hacia adelante, tendrás problemas si no vienes a vernos con Five Finger Death Punch a principios de 2020. No querrás perdértelo ¡Te veo pronto!". El músico estadounidense de 57 años explicó en junio que ya estaba trabajando estrechamente con sus médicos y habían "trazado un plan de tratamiento con una "tasa de éxito del 90 por ciento". Estas son las fechas de la gira europea -Megadeth no estarán presentes en las tres primeras, incorporándose el 20 de enero en Helsinki (Finlandia): 14th January @ Palace Of Sports (Kiev, UA)**

16th January @ Adrenaline Stadium (Moscow, RU)**

18th January @ A2 (St. Petersburg, RU)**

20th January @ Hartwell Arena (Helsinki, FI)

22nd January @ Hovet (Stockholm, SE)

23rd January @ Spektrum (Oslo, NO)

24th January @ Royal Arena (Copenhagen, DK)

26th January @ AFAS Live (Amsterdam, NL)

28th January @ Zenith (Paris, FR)

30th January @ Cardiff Arena (Cardiff, UK)

31st January @ Wembley Arena (London, UK)

3rd February @ Max-Schmeling Halle (Berlin, DE)

4th February @ Sporthalle (Hamburg, DE)

6th February @ Festhalle (Frankfurt, DE)

8th February @ Koenig-Pilsener Arena (Oberhausen, DE)

9th February @ Schleyerhalle (Stuttgart, DE)

10th February @ Olympiahalle (Munich, DE)

12th February @ Torwar (Warsaw, PL)

14th February @ Tipsport Arena (Prague, CZ)

16th February @ Alcatraz (Milan, IT)

17th February @ Hallenstadion (Zurich, CH)

19th February @ Stadthalle (Vienna, AT)

20th February @ Budapest Sportarena (Budapest, HU)