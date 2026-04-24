Los Delinqüentes inundan Madrid de 'sentimiento garrapatero' y celebran sus 25 años ante un Movistar Arena eufórico

El grupo Los Delinqüentes durante un concierto en el Movistar Arena, a 24 de abril del 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Delinqüentes han inundado Madrid de 'sentimiento garrapatero' y han celebrado el 25 aniversario de su álbum debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', ante un Movistar Arena eufórico que no ha dejado de corear las canciones más emblemáticas de la banda durante las casi tres horas de concierto.

Pocos minutos después de las 20.00, la banda de Jerez de la Frontera ha aparecido en el escenario entonando 'Esos bichos que nacen de los claveles'. Al frente, Marcos del Ojo, 'El Canijo de Jerez', como solista, acompañado por Diego Pozo, 'El Ratón', y una banda de siete músicos. En las pantallas, imágenes del tercer 'delinqüente', Miguel Ángel Benítez, 'Er Migue', fallecido a los 21 años en 2004 y compositor destacado del grupo cuya voz ha sonado en sincronía con las de 'El Canijo' y 'El Ratón'.

"¿No sentís el corazón blandito? Nuestro compadre Migue esta está noche aquí con nosotros y eso vale millones, familia", ha expresado 'El Canijo' poco después del inicio del concierto.

La banda jerezana, que había colgado el cartel de 'sold out' desde hace meses para el concierto de este viernes y que llevaba 15 años sin reunirse, ha centrado primera mitad del concierto al homenaje a 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' y ha interpretado ante el público del Movistar Arena las 15 canciones del disco en el orden del propio álbum. Entre ellas, temas como 'Duende garrapatero', 'La calle de los morenos', 'A la luz del Lorenzo', que el público ha acompañado con gritos de "viva Jerez", o las reconocidas 'El aire de la calle' y 'Nube de pegatina'.

Al escenario se ha incorporado el sevillano Alberto Romero 'Albertucho', que ha interpretado 'Tabanquero' como parte de La banda del Ratón -el nombre que los propios integrantes del grupo le dan a su conjunto musical-. También les ha acompañado en 'Mis condiciones pajareras', donde 'El Canijo' ha entonado el "Palestina Libre".

"Nosotros siempre decimos que hay que hacer el amor y no la guerra y por supuesto, Palestina libre. Dictadores e invasores hijos de puta, no queremos nada con la gente mala. Cortadle el peluquín", ha expresado el vocalista durante el concierto.

También ha aparecido el jerezano Tomasito como artista invitado, que ha cantado y bailado en 'Tartarichi' al compás de la bulería de Jerez.

La banda ha aprovechado el concierto de su gira de reunión para homenajear a Robe Iniesta, que falleció el pasado mes de diciembre. Han interpretado 'La vereda de la puerta de atrás' de Extremoduro con un toque más flamenco acompañándola de tres guitarras españolas y cajón, a lo que el público ha coreado "Robe".

Acompañados por las palmas del público al ritmo del sonido flamenco-rock característico de la banda, Los Delinqüentes han interpretado algunas canciones de 'El verde rebelde vuelve', su primer disco sin 'Er Migue', como 'La primavera trompetera', que ha llenado el recinto madrileño de bailes y manos alzadas.

"Otros 25 más", ha dicho 'El Canijo' antes de interpretar una de las últimas canciones del show, 'Pirata del Estrecho', en la que han sorprendido en el escenario ondeando una bandera pirata el cantante Muchachito Bombo Infierno y El Langui.