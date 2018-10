Download Festival Madrid: Aquelarre de rock y metal para 35.000 personas por día

Publicado 16/06/2018 9:21:48 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

La gira de reunión de Guns n' Roses, la supuesta despedida de Ozzy Osbourne, el poderío atemporal de Judas Priest, el músculo contemporáneo de Avenged Sevenfold, el tren de la bruja de Marilyn Manson y la portentosa densidad de A Perfect Circle. Estos son solo algunos de los principales reclamos del Download Festival Madrid, que del 28 al 30 de junio celebra su segunda edición en La Caja Mágica.

"Esperamos 35.000 personas cada día", anticipa a Europa Press el director del festival, Carles Asmarats, quien además revela que en la jornada de Guns n' Roses el viernes 29 "hay un pequeño pico de diferencia" que está siendo "neutralizando" gracias al tirón del sábado 30 con Ozzy, Judas Priest, Volbeat o Baroness, por lo que esperan "cifras muy similares" para cada jornada.

Asiente el presidente de Live Nation España, Roberto Grima, al tiempo que afirma que el cartel de esta segunda edición de la franquicia Download en Madrid está "compensado". Y suscribe las palabras anteriores del director del festival: "Va a haber prácticamente la misma gente cada día, si acaso mil arriba o mil abajo. La gente está comprando mucho el abono porque al final el cartel está compensado. Son 40.000 de aforo y puede ser que algún día se pueda cantar el sold out".

Vuelve a hablar Asmarats para explicar que han intentado tener un "abanico amplio" de estilos para poder interesar a más gente. "No queremos ser un festival exclusivamente metalero, preferimos estar abiertos a otros estilos y creo que este año lo hemos conseguido. El hardcore que no falte, es importante", apunta el director antes de que tercie Grima para sentenciar: "Si te gusta el rock, aunque no seas metalero, tienes muchas opciones para disfrutar en Download".

CONCIERTO DE GUNS N' ROSES

El plato fuerte de esta segunda edición es el regreso a Madrid de la gira de reunión de Guns n' Roses -que luego irá hasta el Olímpico de Barcelona el 1 de julio- justo un año después de pasar por Bilbao y llenar el Vicente Calderón en 2017 con 55.000 personas.

"Hay gente que ya los vio el año pasado y quedaron saciados, por lo que no repiten, contamos con ello. Pero en esta ocasión acudirán los fieles y también los que se lo perdieron", plantea Asmarats, quien se muestra convencido de que, en cualquier caso, "el público del Download es más festivalero de verdad que de un solo artista".

Axl, Slash y compañía tendrán la atención de todos los asistentes al festival, pues nadie tocará al mismo tiempo que ellos durante el tiempo que tienen reservado, desde las 21:00 hasta las 00:30. Un privilegio que no es una imposición como tal, aunque sí una petición de la propia banda.

"Te lo sugieren, lo valoras y realmente piensas que el 90 por ciento de la gente que esté ese día ahí va a estar viendo a Guns n' Roses. Se les respeta porque al fin y al cabo quieren presentar su show de gira, no algo diferente para festivales. Van a ser tres horas y media y tiene sentido que toquen ellos solos", señala Asmarats.

Cambiando de tercio, sonríe el director del Download al hablar sobre la gira de despedida de Ozzy Osbourne, admitiendo que será realmente la última "si cumple su palabra". Por eso añade entre risas: "Hace una despedida por década. Siempre es un aliciente porque nunca sabes si es de verdad la última y quizás esta vez sí que puede ser porque los años pasan".

RECINTO AMABLE

En lo tocante al recinto, tanto Asmarats como Grima se muestran encantados con La Caja Mágica y anticipan que el público puede esperar "mejoras" respecto a la primera edición del pasado año. "Haremos pequeños cambios pero más a nivel interno que el público en realidad no va a percibir", avanza el director, quien apunta que ya están trabajando en La Caja Mágica desde hace dos semanas.

Y prosigue Asmarats su relato: "Cuando los asistentes llegan a la Caja Mágica no se esperan encontrar el recinto así. Para esta capacidad es un lugar idóneo y lo vestimos para que sea acogedor porque es lo que es, un aparcamiento. Si comparamos la foto de la semana pasada con la de cuando empieza el festival la diferencia es abismal. Y cuando abramos puertas tendremos a 1.500 personas trabajando a pleno rendimiento".

Para terminar, anima Grima a asistir al Download porque ofrece "buena música y un buen cartel". "Además, el público heavy es el más fiel y el más agradecido, e intentamos subir la calidad de la experiencia con zona de césped y todo muy cuidado", apostilla el presidente de Live Nation mientras es ahora Asmarats quien asiente escuchándole a él.

Y termina el director del festival: "La gente del heavy es la mejor del mundo. El buen ambiente está garantizado y habrá buena oferta gastronómica y de bares. Es un buen plan con gente maja y por eso viene mucha gente de fuera de Madrid. Yo soy el primero que me ido de festival sin que me interesara realmente el cartel. Al fin y al cabo es un fin de semana con los colegas en el que además puedes descubrir música".

CARTEL DEL DOWNLOAD FESTIVAL MADRID

Los cuatro escenarios de Download Festival Madrid 2018 se levantarán sobre más de 60.000 metros cuadrados de superficie con diferentes zonas de césped, un espacio amplio y cómodo dedicado exclusivamente a los seguidores del género.

Esta segunda edición del Download Festival Madrid comenzará el jueves 28 de junio con Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Arch Enemy, Rise Against, A Perfect Circle, Pennywise, Kreator, Exhorder, Backyard Babies, Myrkur, Iron Reagan, Tesseract, Carpenter Brut, Galactic Empire, Foscor, Hummano, Aphonnic, Catorce, Kaiser Franz Josef y Altair.

La noche en la que el festival recibirá a Guns n' Roses también actuarán Parkway Drive, Bullet for My Valentine, Clutch, Underoath, Thrice, Viva Belgrado, Moose Blood, Creeper, Leather Heart, Ankor y The Pink Slips.

Por último, el sábado 30 será turno para Ozzy, Judas Priest, Volbeat, The Hellacopters, Carcass, Baroness, Angelus Apatrida, L7, Madball, In This Moment, Shinedown, Crossfaith, Crisix, '77, Adrift, Teething, Crim, Ego Kill Talent, Eon y Meltdown.

Las entradas pueden comprarse en www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es. Los tickets para el jueves y sábado tienen un precio de 80 euros (+ gastos) y los del viernes 105 euros (+ gastos). Los que no se quieran perder ningún detalle ni concierto, todavía están a tiempo de comprar un abono (175 euros + gastos).

También hay disponibles entradas VIP, que permiten vivir Download Festival Madrid con una serie de privilegios como la posibilidad de acceder al Front Stage de los escenarios 1 y 2. Las personas que hayan comprado su abono o una entrada individual pueden hacer un upgrade a VIP pagando un suplemento de 85 euros (+ gastos) por día.

Además, este año los Tuents by Tuenti llegan a Download y serán la moneda oficial del festival. Con ellos se podrá comprar bebida y comida en las diferentes barras y en la zona de restauración del recinto. Un Tuent equivaldrá a 3 euros. Al acabar el festival, los Tuents sobrantes se podrán canjear por Gigas para el móvil, entradas para conciertos y festivales y muchas otras opciones.

Consulta AQUÍ los horarios del Download Festival 2018.