Al Dual regresa con un nuevo rock n' roll irresistible: 'A new day will be true'

MADRID, 17 Jun. (EDIZIONES) -

Al Dual lanza oficialmente este viernes 'A new day will be true' y, a modo de anticipo, lo estrena este miércoles en exclusiva en Europa Press con su correspondiente videoclip. Este vídeo fue registrado en octubre de 2018 en Berlín, durante la grabación de su próximo álbum, 'Reel To Reel', para el sello Mr. Panther Records.

"Nos enfrentábamos a una grabación analógica, en directo y sin retorno en cuanto a volúmenes y mezcla, ya que trabajamos tal y como se hacía en los años cincuenta... mediante overdubs y con el riesgo que ello conlleva", explica Al Dual.

Y añade: "Después de 26 registros de la misma canción, dimos con la toma que nos pareció más adecuada y así nació sonoramente este sencillo tal como la conocemos hoy".

Fue una composición arreglada y producida en plena grabación, a tiempo real, toma tras toma iban despertando nuevas figuras y arreglos... Contagiándonos así de la lírica de la letra.

"Con todo ello hemos querido reflejar toda la parte enérgica y espontánea de la grabación, y esperamos que el público perciba la buena vibra y el buen rollo", remarca Al Dual.

Con un estilo y forma musical de principios de los 50's, este Jive navega en entre la música de raíz americana y el pop estadounidense de inicios de los 60's.

Con aires totalmente renovados y con una lírica apocalíptica, hace que parezca nacida en estos tiempos, donde el optimismo es máxima indispensable para afrontar el presente de nuestras vidas, siendo fruto de la necesidad de compartir la certeza de que todo tiempo futuro será mucho mejor.

AL DUAL

Artista de musicalidad extraordinaria, Al Dual es un artesano que sabe rescatar fielmente sonidos procedentes de épocas primigenias de la música americana. Ha colaborado con grandes artistas de la talla de Paul Pigat, Chris Casello, Lisa Pankratz, Tommy Harkenrider, Chan Romero, Eddie Nichols, Mike Sanchez, Ron Felton, Sue Moreno, Chuck Onofrio, Ron Landis y Jan Jambers Menke, entre otros.

Precursor de la guitarra Rockabilly Country en España (como también lo es fuera de nuestras fronteras), Al Dual es uno de los artistas patrios con más reconocimiento en la internacional escena del Rock n' Roll clásico.

Durante años de trabajo y afianzamiento de diversas técnicas, Dual ha pasado a consolidarse como uno de los más completos guitarristas de este género, obteniendo un puesto en el olimpo de la guitarra Twang junto a músicos de la talla de Eddie Cochran, Bo Didley, Chet Atkins, o Duane Eddy con los que comparte un lugar privilegiado como endorser y embajador de la marca internacional Gretsch Guitars, instrumento paradigma de la guitarra Rockabilly y Western.

En 2015 realiza una gira por varias ciudades de la Costa Oeste norteamericana, conquistando ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Pomona, San Diego, Fullerton y Santa Clarita, entre otras.

Ha actuado también en magníficos clubes como "Kensington Club", "The'Tower Bar", "Spike's", "Till Two Club", "The Juke Joint", "Eastside Luv" y "The Continental Club" en Austin (Texas), templo de la música country estadounidense.

En 2017 publica el EP 'Blue's back in town' (El Toro Records, BCN), y ese mismo año fue galardonado con el premio al Mejor Solista Masculino Internacional en los célebres Ameripolitan Music Awards, celebrados en la ciudad de Nashville desde 1959. Adicionalmente, ingresa como miembro de la Segunda Generación de Artistas en el Rockabilly Hall of Fame, fundado por Bob Timmers, quien preserva lo más significativo del Rockabilly internacional.

Al Dual lanzó en 2018 su último trabajo, grabado en los archiconocidos estudios Sun Records de Memphis, por donde pasaron Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Howlin' Wolf, Rufus Thomas, Junior Parker, Sonny Burguess, Billy Lee Riley, Warren Smith, Charlie Rich, Carl Mann y Charlie Feathers.