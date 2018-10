Emotivo mensaje de Demi Lovato tras su sobredosis: "Necesito tiempo para centrarme en estar sobria"

Actualizado 06/08/2018 10:19:08 CET

MADRID, 6 Ago. (EDIZIONES) -

Primeras declaraciones de Demi Lovato después de sufrir una sobredosis a finales de julio. La cantante y actriz, que sigue recuperándose tras ser hospitalizada de urgencia el pasado 25 de julio, ha publicado un emotivo mensaje a través de Instagram en el que ha agradecido el apoyo recibido durante su hospitalización, además de asegurar que "necesita tiempo para centrarse en estar sobria".

"He aprendido que esta enfermedad no es algo que desaparezca con el tiempo. Es algo que debo seguir intentando superar, y no lo he hecho todavía", confesó la cantante, quien quiso agradecer a los fans "todo el amor y el apoyo".

También dedicó unas palabras a su familia, equipo y personal del hospital Cedars-Sinai. "Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta para vosotros", aseguró.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

"Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en estar sobria, en mi camino hacia la recuperación. Nunca olvidaré el amor que me habéis demostrado y espero ansiosa el día en el que pueda decir que ya he cruzado al otro lado", escribió Lovato, quien finalizó el mensaje asegurando que "seguirá luchando".

Aunque la cantante no lo menciona en su mensaje, la semana pasada la web TMZ aseguró que Lovato ha tomado la decisión de aceptar la propuesta de los profesionales e ingresar en un centro de rehabilitación.

La artista lleva años luchando contra las adicciones, y la sobredosis es fruto de una recaída tras seis años de sobriedad, algo que ella misma reveló el pasado junio en su último single, Sober. Una emotiva canción que presagiaba lo ocurrido: "Lo siento mucho, ya no estoy sobria".