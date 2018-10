El mundo de la música se vuelca con Demi Lovato tras su ingreso por una posible sobredosis

Actualizado 25/07/2018 11:11:19 CET

Tras conocerse la noticia de que la cantante Demi Lovato era hospitalizada por una supuesta sobredosis de heroína, el mundo de la música se ha volcado con la cantante y le ha dedicado unas palabras a través de la redes sociales. Lady Gaga, Ariana Grande, Nick y Joe Jonas o Ellen DeGeneres son solo algunas de las celebridades, no solo musicales, que le han mandado su apoyo.

"Todos deberíamos arropar com amor a Demi Lovato. Estoy tan feliz de que estés viva. Gracias a Dios. Si conozco a mis monstruos tan bien como creo que lo hago, todos te deseamos autocompasión y paz interior. Y que recibas el amor que tantos sienten por ti. Yo confío en Demi. Te quiero", escribió Lady Gaga. Más directa fue Ariana Grande: "Te quiero, Demi Lovato", publicó.

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 de julio de 2018

Joe y Nick Jonas, miembros de la banda Jonas Brothers, mandaron su apoyo a Lovato, junto a quien coprotagonizaron la película Camp Rock en 2008. "Como todos vosotros, estoy pensando en Demi ahora mismo. Ella necesita nuestras oraciones y apoyo. Todos sabemos lo fuerte que eres, Demi", escribió Joe. "Como todos vosotros, estoy sorprendido con las noticias sobre Demi. Todos la queremos y debemos rezar por su recuperación. Es una luchadora", añadió su hermano Nick.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) 25 de julio de 2018

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) 25 de julio de 2018

"Quiero tanto a Demi Lovato. Me parte el corazón que esté pasando por esto. Ella es luz en este mundo y le envío mi amor a ella y su familia", publicó Ellen DeGeneres, quien la ha entrevistado en numerosas ocasiones.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018

"Todo mi corazón y mi alma están con Demi Lovato hoy. Te adoro y también lo hace todo el mundo. Lucharás contra esto y saldrás fortalecida. La adicción es poderosa y desmedida, pero puedes vencerla. Te quiero", son las palabras que le dedicó Ruby Rose.

My whole heart and my whole soul is with @ddlovato today. I adore you and so does the entire world. You will fight this and you will come out of it even stronger. Addiction is powerful beyond measure, but you can defeat it. I love you. — Ruby Rose (@RubyRose) 24 de julio de 2018

"Rezando por Demi Lovato y su salud. Cuando tenía 14 años ella era un ídolo para mí por la forma en que hablaba tan abiertamente sobre la salud mental. Y ahora continúa inspirando a miles de hombres y mujeres jóvenes con sus mensajes positivos sobre el aspecto físico. La adicción y la enfermedad mental no discrimina", tuiteó la actriz de Riverdale Lili Reinhart.

praying for @ddlovato and her health. When I was 14, she was an idol to me in how she spoke so openly about mental health. And now she continues to inspire thousands of young men and women with her body positivity messages. Addiction and mental illness doesn’t discriminate. ?? — Lili Reinhart (@lilireinhart) 24 de julio de 2018

"Mi amiga Demi Lovato es una de las personas más amables y talentosas que he conocido. Estoy rezando por ella ahora, la adicción es una enfermedad terrible. No hay nadie más honesto y valiente que esta mujer", escribió Brad Paisley, quien grabó un dúo junto a Lovato en 2016.

My friend @ddlovato is one of the kindest, most talented people I’ve ever met. Praying for her right now, addiction is a terrifying disease. There is no one more honest or brave than this woman. — Brad Paisley (@BradPaisley) 24 de julio de 2018

Meghan Trainor, Bruno Mars, Victoria Justice, Camila Cabello, Lily Allen, Clean Bandit, Kehlani o Questlove también están entre los que no se olvidaron de la cantante en tan delicada situación.

sending huge recovery love to Demi. this is a very personal moment and respected delicately. all we can do is send our best wishes and love. addiction isn’t simple nor easy. you’re very loved, @ddlovato you’ll beat this as you did before. ???? — Kehlani (@Kehlani) 24 de julio de 2018

We love you Demi @ddlovato . All our thoughts and prayers are with you. — Clean Bandit (@cleanbandit) 24 de julio de 2018

Poor beautiful spirit @ddlovato I hope she’s ok, and that she makes a full recovery soon. — LILY ALLEN (@lilyallen) 24 de julio de 2018

damn man. really praying for her health, recovery & stability. she's a good person. heartbreaking to hear. — T'Questlove (@questlove) 24 de julio de 2018

you’re in my thoughts @ddlovato, sending you love ?? — camila (@Camila_Cabello) 24 de julio de 2018