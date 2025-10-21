Eros Ramazzotti anuncia la gira mundial 'Una Historia Importante', que pasará por Madrid y Barcelona en mayo de 2026

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eros Ramazzotti ha anunciado el lanzamiento de un nuevo Álbum, 'Una Historia Importante' que da nombre a su nueva gira mundial que comenzará en París (Francia) el próximo 14 de febrero de 2026 y tendrá dos paradas en España: el 2 de mayo de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 4 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

El nuevo trabajo del italiano ya está disponible en preventa y se estrenará a nivel mundial el próximo 21 de noviembre, según ha informado su promotora.

La gira mundial recorrerá Europa (con conciertos en Bruselas, Berlín, Lisboa o Roma --el 6 de junio 2026 tendrá lugar el esperado regreso de Ramazzotti a los estadios italianos--) y América, donde finalizará el 30 de noviembre de 2026 en Sao Paulo (Brasil), tras una segunda parte de la gira --entre octubre y noviembre de 2026-- en ciudades de Norteamérica y Latinoamérica, como Montreal, Nueva York, México o Buenos Aires.

El nuevo álbum de Ramazzotti estará disponible en varios formatos, entre los que se incluye el vinilo y el CD, entre otros, e incluye algunos de los hits más icónicos de su carrera, revisados con nuevos arreglos, canciones inéditas y colaboraciones italianas e internacionales.

Entre las canciones inéditas del nuevo disco se encuentra el sencillo 'Il mio giorno preferito'/'Mi día preferido' con el que logró ser el primer artista del 2025 que obtuvo directamente el número 1 'EarOne Airplay' en la semana del estreno, así como el sencillo 'Buona Stella', con la cantante Elisa.