Escucha el arrebatador nuevo single de Morrissey: 'Love is on its way out'

Actualizado 31/01/2020 18:41:38 CET

MADRID, 31 Ene. (EDIZIONES) -

Hace varias semanas, Morrissey nos sorprendía con 'Bobby, Don't You Think They Know', una colaboración con la estrella del motown Thelma Houston. Ahora el británico nos ofrece otra pincelada de su nuevo álbum, 'I Am Not A Dog On A Chain', que saldrá a la luz de la mano de BMG el próximo 20 de marzo.

Se llama 'Love Is On Its Way Out' y supone un reclamo crítico a la frivolidad de una sociedad que sólo se ve a sí misma y deja el amor en segundo plano. La canción empieza con un ritmo que es inmediatamente cautivador, con toques electrónicos y coros melódicos que nos recuerdan a la música actual, pero que a la vez mantiene la auténtica esencia tan característica de Morrissey.

Un tema en el que potencia su lado más activista y reivindicativo en contra del maltrato animal, y que se transforma en un canto mucho más épico y rockero a través de un armónico puente en crescendo.

Sintetizadores, guitarras, coros y ritmos actuales se unen para dar vida a este single, en el que la voz barítona de Morrissey hipnotiza provocativamente sobre riffs místicos dando como resultado una preciosa sinfonía.

'I'm Not A Dog On A Chain' ha sido producido por Joe Chicarelli, ganador de Premios Grammy y productor de otras grandes bandas como Beck, The Strokes, The Killers o The White Stripes, y se grabó en Francia y Hollywood.

El álbum está ya disponible en preventa y se lanzará el 20 de marzo en formatos de streaming, CD y vinilo, con una versión especial en vinilo transparente rojo y un cassette, que estará disponible en tiendas de música independiente.