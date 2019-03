Escucha completo Resurrección, el estiloso y variado primer disco de Hombres G en nueve años

Actualizado 15/03/2019 11:09:54 CET

ENTREVISTA - Hombres G: "Los ochenta tendrían sus defectos, pero no había tanta corrección ni presión psicológica como ahora"

MADRID, 15 Mar. (EDIZIONES) -

Hombres G publican este viernes Resurrección, su primer álbum con canciones inéditas en nueve años. Ponen fin así a un silencio discográfico durante el cual, en cualquier caso, no han cesado de involucrarse en proyectos y de tocar en directo tanto por España como por América con gran éxito de público.

"Tenemos unas baladas muy bonitas pero también otras canciones que te animan a divertirte y tender al gamberrismo", resume David Summers a Europa Press sobre este Resurrección que contiene todo el rock y el pop que cualquiera pueda esperar, además de abrirse al reggae, un poquito al chill out playero e incluso un solo de gaita.

Acerca de este tipo de detalles, señala Summers que ellos intentan "hacer cualquier cosa que no sea lo que hacen los demás". "No estamos pendientes para nada de lo que hacen los demás y además es aposta. Si tuviéramos que estar pendientes de las modas y las tendencias no sobreviviríamos. Intentamos buscar algo distinto y muy personal. Sabiendo además que todo lo que hacemos le daños un baño y un sello Hombres G. Ya sea una balada, un reggae o un tema con una gaita", reflexiona.

Por eso, añade que la gente que escuche el rockero primer tema, Con los brazos en cruz, "igual no espera lo que va a encontrar en el resto del disco", algo que lejos de ser un problema a ellos les gusta porque les resulta estimulante atreverse con "muchos tipos" de música. O como remacha el propio Summers: "No encasillarnos en ningún género que no sea el nuestro personal".

Sobre el título de Resurrección, confiesa Summers que le "jode un poco" porque lleva a pensar a quien no les siga que han estado este tiempo parados, cuando en realidad han publicado varios directos y no han dejado de dar conciertos por España y América, incluyendo una reciente y exitosa gira por Estados Unidos con los argentinos Enanitos Verdes tocando en lugares tan emblemáticos como el Radio City Music Hall de Nueva York o el Hollywood Bowl.

"Hemos estado más vivos que nunca. En esta última frase del grupo la actividad es frenética y lo que vamos consiguiendo a estas edades es maravilloso", sentencia Summers, dando la palabra después al otro guitarrista, Dani Mezquita: "Este disco es un resumen de los últimos cuatro años, de lo que nos ha pasado musical y personalmente. Y más que una canción suelta, ya tocaba un álbum entero de Hombres G con todas estas historias".

Asiente Summers, quien afirma que Resurrección es un compendio de "emociones personales enorme", pues a él, que recientemente se ha divorciado, le han pasado "cosas muy drásticas" en su "vida personal". Y agrega: "Todo eso se refleja mucho en las canciones. Es muy importante en el arte en general siempre decir la verdad. Escarbar en el alma y sacar lo que hay ahí y dárselo a la gente. Si un artista no es sincero y no dice la verdad pierde toda la fuerza".