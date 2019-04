Escucha In the end, el conmovedor esfuerzo de The Cranberries para despedir con música a Dolores O'Riordan

Actualizado 26/04/2019 10:08:06 CET

MADRID, 26 Abr. (EDIZIONES) -

Coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Dolores O'Riordan, The Cranberries estrenaban el pasado 15 de enero una nueva canción titulada All over now, primer avance del disco final de la banda irlandesa, In The End, desde este viernes ya disponible.

Las canciones de este álbum, que han sido terminadas por los tres miembros vivos del grupo -Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler- son All Over Now, Lost, Wake Me When It's Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure y In The End.

"En diciembre de 2017, Dolores había completado y grabado la voz en la etapa final de la maqueta en las once canciones que aparecen en esta grabación, y habíamos planeado ir al estudio para completar el álbum a principios de 2018", explica el grupo en un comunicado recogido por Europa Press.

Y aún añade: "Después de la devastadora e inesperada muerte de dolores en enero de 2018, nos tomamos un tiempo y pusimos todos los planes en espera. A medida que pasaba el tiempo, empezamos a pensar en cómo podríamos honrar mejor a nuestra amiga y compañera de banda".

Por eso, el guitarrista, el bajista y el batería rematan defendiendo su personal homenaje: "Nos dimos cuenta de que lo más significativo era terminar el álbum que habíamos empezado con ella. Hablamos con su familia y estuvieron de acuerdo".

El álbum se cierra con el tema que le da título, In the end. Algo en absoluto accidental, como explica el grupo. "¿Cómo acabar el disco? Tener compuesta In The End y situarla como la última canción es ideal", plantea Lawler, mientras Hogan apostilla: "Líricamente, se explica por sí misma. Desprende hermoso sentimiento y es una maravillosa canción".

Este es, en definitiva, el testamento de The Cranberries en general y de Dolores en particular, pues son las últimas grabaciones en las que escucharemos su voz. Esa voz tan reconocible en éxitos pretéritos como Linger, Dreams o Zombie, por citar solo tres de todos ellos.

Después del triste e inesperado fallecimiento de Dolores el 15 de enero de 2018, esté será el último disco de The Cranberries. En declaraciones del grupo, han dejado claro que no habrá gira, ni nada sin ella y está claro que este esté nuevo álbum rescata, con temas nuevos e inéditos, el espíritu y la clase inconfundible de la banda.