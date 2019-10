Escucha el nuevo disco de Nick Cave & The Bad Seeds: 'Ghosteen'

Actualizado 04/10/2019 11:30:34 CET

Nick Cave - GETTY IMAGES - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EDIZIONES) -

Nick Cave sorprendía a finales de septiembre anunciando por sorpresa un nuevo disco doble con su grupo The Bad Seeds y este viernes cumple su palabra: 'Ghosteen' está ya entre nosotros.

Este lanzamiento inesperado y tan extrañamente anunciado supone el regreso de Nick Cave & The Bad Seeds tres años después de aquel 'Skeleton Tree' lanzado en septiembre de 2016.

El propio Cave fue quien hizo el anuncio en The Red Hand Files, la página en la que interacciona con sus fans y responde a sus preguntas sobre todo tipo de cuestiones.

Según sus palabras, 'Ghosteen' es un "espíritu migratorio". Además, ha añadido que las ocho canciones de la parte primera del disco son "los niños" y las tres de la segunda son "los padres".

Los títulos de los once cortes -uno es un recitado- son 'The Spinning Song', 'Bright Horses', 'Waiting For You', 'Night Raid', 'Sun Forest', 'Galleon Ship', 'Ghosteen Speaks', 'Leviathan', 'Ghosteen', 'Fireflies' y 'Hollywood'.