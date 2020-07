Escucha el nuevo disco de Paul Weller: 'On sunset'

MADRID, 3 Jul. (EDIZIONES) -

Paul Weller publica este viernes 'On Sunset', un nuevo disco con diez canciones que van desde cortes de pop clásico, regusto a soul, a baladas pasando por toques de experimentaciones.

Compuesto y grabado en los Black Barn Studios de Surrey, 'On Sunset' ha sido producido por Jan "Stan" Kybert y el mismo Paul, con ayuda de Charles Rees. Los arreglos de cuerda son de Hannah Peel.

'On Sunset' está disponible en formato digital, CD, CD Deluxe (con temas extra), doble vinilo con funda desplegable y vinilo de color. También en las plataformas de streaming.

Lista de temas: Mirror Ball, Baptiste, Old Father Thyme, Village, More, On Sunset, Equianimity, Walkin', Earth Beat y Rockets.