Escucha el nuevo tema de Ozzy Osbourne con Elton John, Slash y Duff (Guns n' Roses) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)

Actualizado 10/01/2020 14:12:40 CET

MADRID, 10 Ene. (EDIZIONES) -

El próximo 21 de febrero verá la luz el nuevo álbum de Ozzy Osbourne, 'Ordinary man'. Se trata de su primer trabajo de estudio en una década y coincidirá con la reanudación de la gira de despedida del rockero de 71 años, pospuesta hasta mayo de 2020 por problemas de salud y que pasará por Madrid el 22 de noviembre.

Hasta ahora, el icónico músico británico ha avanzado el lanzamiento con un par de singles bastante autobiográficos titulados 'Under the graveyard' y 'Straight to hell', a los que este viernes añade el tema titular, 'Ordinary man'.

Se trata de una canción que empieza como balada cantada en primera persona, con Ozzy admitiendo que ha sido un chico malo y no sabe por qué sigue vivo después de tanto excesos. Por eso afirma que no quiere morir como un tipo corriente.

Le acompaña al piano Elton John, quien tampoco tiene nada de corriente y canta también una estrofa completa antes de que la canción empiece a elevarse con la entrada de la batería de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, los coros, el bajo de Duff McKagan de Guns n' Roses y el solo de guitarra de Slash. Del resto de guitarras y la producción se encarga Andrew Watt.

El propio Ozzy ha relatado que mientras escribía 'Ordinary man' pensó en Elton, a quien llamó para mostrarle la canción. Aceptó encantado la invitación al igual que Slash, quien toca también en 'Straight to Hell'. Duff, Chad y Andrew, por su parte, son la banda permanente para este nuevo álbum solista del cantante de Black Sabbath.