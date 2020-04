Escucha en primicia el nuevo disco de Pantanito: 'María Lionza'

MADRID, 29 Abr. (EDIZIONES) -

Patanito, el carismático artista cordobés afincado en Barcelona, tiene todo listo para lanzar este 30 de abril su esperado disco: "Maria Lionza" (Afurenyo Music).

Tras la buena acogida de sus singles y videoclips 'La Otra Cara de la Luna' y 'Me Olvidé', vuelve con nuevo álbum. En este, el ya denominado por muchos rey del neocalorrismo da un paso más allá de la rumba y el rock marca de la casa y mezcla la tradición de la rumba con la herencia afrolatina. El resultado son hermosas historias personales de amor doméstico y vivencias cotidianas.

A estas alturas todas conocen el enérgico directo de este cordobés afincado en el barrio de Gràcia de Barcelona y sus músicos llegados del otro lado del Atlántico.

Pantanito es todo un personaje de la escena barcelonesa, y protagonizó el documental que se vio en el In-Edit 'Neocalorrismo & Rumba 'N'Roll' de Nando Caballero. Rumba en femenino, para bailar, pensar y reír.

'MARÍA LIONZA', COMENTADO POR PANTANITO

Nadie mejor que Pantanito para comentaros las canciones que integran su nuevo disco. Aquí el track list en exclusiva en Europa Press de un disco que puedes escuchar ya en primicia a continuación.

1. DOMINGO

Quizás el tema más indie del disco, con un desarrollo final muy psicodélico. Mantiene la temática de fantasía doméstica marca de la casa con la excusa de una comida familiar.

2. LA OTRA CARA DE LA LUNA

Una rumba catalana latinizada o un vallenato rumbeado, depende de con que oídos se escuche. Una de las más latinas del disco y con una temática de colonos lunares, autoconstruyendo urbanizaciones en la Cara Oculta de la Luna. Un delirio rítmico.

3. KIKIRIKI

Carlos Vives y Kiko Veneno unidos por el rock latino. Las aventuras de crianza de un padre moderno hecho canción. Corre por ella lo latino a golpe de fuzz.

4. NUNCA ES TARDE

Afrolatin cabreado a ritmo de rockabilly. Fela Kuty y Boo Didley en plena negritud. "Cuanto más chirriante toques, seguro que molesta más". Me gustó bucear en algunos recuerdos y vivencias ya pasadas ,de cuando no te troleaban en las redes si eras políticamente incorrecto.

5. MARÍA LIONZA

Instrumental que da título al disco y que rinde homenaje a Latinoamérica, de una manera muy libre, representada en este caso por María Lionza, diosa del agua y de la naturaleza y cuyo culto se sigue practicando hoy día.

6. SI NO SABES LO QUE TIENES

El poder, ya sea económico, político o religioso, se aprovecha de nuestras ilusiones y emociones, tocando fibras sensibles desde hace milenios. Poco ha cambiado en este campo, y seguimos cayendo como pardillos. A todos los que se aprovechan de eso va dedicada la letra*

7. ME OLVIDÉ

Hace años que ese riff por bulerías me rondaba. Traté de hacer una letrilla como las del flamenco, con estrofas inconexas, pero no sé si lo conseguí. Inmediatamente pensé en hacer un dueto con Manuel Malou y este no se hizo de rogar. Le admiro profundamente* La más rockera y una de las joyas de la corona.

8. PESO PLOMO

Ejercicio de desvergüenza rumbera. ¿A quién no le sobran unos kilitos, pero no está gordo sino fuerte? Pues eso. Se trata de una canción de la primera época titulada "Peso pluma" adaptada a la nueva "situación".

9. SE QUIEREN TANTO QUE

Una de mis favoritas, ahondando en este caso en el amor infantil entre hermanos en pleno éxtasis vacacional. Los metales del final le dan un punto soul que a mi me recuerdan un poco a Stevie Wonder.

10. LA VISTA ATRÁS

La primera vez que la psicodelia flamenca toma tal protagonismo como para una canción completa. De Triana a Antonio Arias pasando por Spacemen 3. La que cierra el disco a modo de epitafio sonoro. La colaboración con Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach le da profundidad y saber hacer. De fondo, el grupo de Post Rock FAR nos hacen de colchón sónico. "Ningún planeta va a dejar de girar sobre sí mismo".